柴油補貼計劃最後一日 有貨車司機被要求收工前入滿油

國際局勢持續緊張引發油價飆升，港府早前推出柴油補貼計劃，為指定柴油商用車提供每公升3元油價補貼，至今晚（29日）11時59分完結。不少貨車司機坦言，油費由公司負責，認為補貼與否影響不大；有司機被要求需於今日「收工前入滿油」，亦有人平日要「熄匙慳油」。

司機：公司油卡埋單 對油價無感覺

司機張先生坦言，平日一向以「公司卡」入油，笑言「公司（錢）唔關我事」，不過公司今日就特別要求司機下班前要先入滿油。不過因平時毋須自掏腰包付油費，他認為補貼計劃完結亦對自己無影響。

有廿年經驗的貨車司機葉先生亦指，政府補貼計劃對一般貨車司機無影響，「公司（付費）㗎嘛」，對日常油費並無太大概念。他亦提到，因油費高企，公司有要求司機平日非行車時間盡量「熄匙」，以節省油費。

另一位貨車司機阿堂則稱，公司有反映油費貴，惟業內中型車司機人手短缺，未有特別要求司機慳油，「請唔到人呀，叫人唔開冷氣呀唔通？」

記者：伍萬庭

攝影：陳浩元