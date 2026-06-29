預繳消費冷靜期｜邵家輝指業界憂機制被濫用 健身業：合約金額門檻對中小企或有財政風險

預繳式消費近年在社會引起不少爭議，尤其在美容、健身行業更加普遍，公眾關注如何保障消費者權益。政府今日（29日）就有關《商品說明條例》的政策建議展開為期兩個月的公眾諮詢，文件提出三方面建議，細節包括擬設7日冷靜期、合約上限兩年等。

自由黨批發及零售界議員邵家輝向《星島頭條》表示，當局過去有諮詢業界意見，相信政府的決定是保障消費者。他指業界反應兩極，反對者主要憂慮有人濫用機制，又指不少消費者會以信用卡付款，擔心額外支出由誰負責。

自由黨批發及零售界議員邵家輝。

民建聯支持：杜絕因立心不良的行為

民建聯周浩鼎表示，過去不少市民曾因美容、健身行業的預繳式消費合約出現詐騙，期望在是次的諮詢期內能夠就市民及業界意見中取得平衡，他相信絕大部份美容及健身服務的行業業界皆奉公守法，然而亦有害群之馬以詐騙或立心不良的方式，騙取市民金錢，這些舉措令整個行業蒙羞，甚至令行業被錯誤地標籤，故支持政府就《條例》展開諮詢後進一步立法規管，以保障消費者及整個業界的權益，杜絕因立心不良的行為而遭受損失。

香港健體專業人員總會理事長王曉山回應時表示，業界支持設立法定冷靜期，但認為當局建議以合約金額設定規管門檻，即3,000元或以上、8,000元或以上或15,000元或以上，可能對中小企可能構成財政風險，他建議將門檻提升至30,000元。對於政府建議合約期上限訂為兩年，王曉山認為合理，又指加強規管可警惕「害群之馬」，長遠有利行業健康發展。

記者︰黃子龍

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