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夾公仔、課金成青少年紓壓新方式 「正向旅程」計劃助識別潛在成癮者

社會
更新時間：17:45 2026-06-29 HKT
發佈時間：17:45 2026-06-29 HKT

由香港賽馬會資助、香港樹仁大學團隊研究，香港青少年服務處將於9月起於全港推行「正向旅程」青少年健康教育計劃，並在今日（29日）於香港科學園舉行啟動禮暨簽署《正向領航教育約章》儀式。活動吸引近300名師生及教育、社福界代表參與。

透過兩層級早期介入 培養學生正向思維

教育局副局長施俊輝、香港青少年服務處總幹事李婉心、樹仁大學社會工作學系系主任方富輝出席啟動禮。施俊輝致辭時表示，計劃以「6C」正向成長核心理論為基礎，透過兩層級的早期介入模式，幫助學生培養正向思維、健康習慣及抗逆力；透過簽署《正向領航教育約章》，冀各界持份者攜手合作，陪伴青少年在愛與關懷中成長。

香港青少年服務處將於9月起於全港推行「正向旅程」青少年健康教育計劃，並在今日（29日）於香港科學園舉行啟動禮暨簽署《正向領航教育約章》儀式。
香港青少年服務處將於9月起於全港推行「正向旅程」青少年健康教育計劃，並在今日（29日）於香港科學園舉行啟動禮暨簽署《正向領航教育約章》儀式。
香港青少年服務處總幹事李婉心表示，現今青少年多以新興娛樂方式，例如彈珠機、夾公仔、網上課金等紓壓或尋求滿足感，若缺乏適當指引，容易導致成癮問題並影響學業。
香港青少年服務處總幹事李婉心表示，現今青少年多以新興娛樂方式，例如彈珠機、夾公仔、網上課金等紓壓或尋求滿足感，若缺乏適當指引，容易導致成癮問題並影響學業。

識別潛在沉溺或早期成癮青年

李婉心表示，現今青少年多以新興娛樂方式，例如彈珠機、夾公仔、網上課金等紓壓或尋求滿足感，若缺乏適當指引，容易導致成癮問題並影響學業，因而需要及早發現及支援，盼透過此計劃，減低青少年成癮風險，守護青少年正向健康。

計劃採用「兩層級早期介入模式」，先推行普及預防教育，包括講座、工作坊、正向大使計劃等，其後以香港樹仁大學及香港青少年服務處新開發的《正向生活態度與抗逆力量表》，識別有潛在沉溺或早期成癮風險的青年，提供輔導及小組支援。同時，計劃亦為教育工作者及家長提供訓練，並透過微電影製作等社區教育，提升公眾對正向生活的關注。

記者、攝影：歐翔泰

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