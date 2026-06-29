Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公屋加租丨消息：政府建議加租2.04% 若通過今年10月1日生效

社會
更新時間：13:26 2026-06-29 HKT
發佈時間：13:26 2026-06-29 HKT

公屋租金兩年一檢，《星島頭條》獲悉，政府建議資助房屋小組委員會根據「公屋住戶入息抽樣統計調查」得出的結果，把公屋租金向上調整2.04%。若資助房屋小組委員會通過2026年租金檢討的結果，調整的租金將於今年10月1日生效。

據了解，政府將於今日（29日）發出文件交代2026年公共租住房屋（公屋）租金檢討的結果。消息人士表示，2026年3月公屋租戶的平均每月租金為2,519元，按調整幅度為2.04%計算，每戶公屋租戶平均每月上調的金額為51元，租金上調的金額介乎10元至128元。

消息人士強調，考慮到租金增幅溫和，相信有關加幅屬租戶可負擔的水平。
消息人士強調，考慮到租金增幅溫和，相信有關加幅屬租戶可負擔的水平。

消息人士強調，考慮到租金增幅溫和，相信有關加幅屬租戶可負擔的水平。他續指，在2007 至2025年期間，公屋租戶的家庭收入增幅135.7%，較租金的增幅的90.9%為高。

記者：黃子龍

最Hit
黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴
黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴
影視圈
6小時前
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
即時中國
8小時前
殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮
殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
影視圈
18小時前
公屋加租丨消息：政府建議加租2.04% 強調加幅屬租戶可負擔的水平
00:40
公屋加租丨消息：政府建議加租2.04% 若通過今年10月1日生效
社會
1小時前
01:29
何文田地盤挖泥機翻側 墮鐵通壓斃一男工 另有一人受傷送院
突發
5小時前
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
影視圈
2026-06-28 14:30 HKT
世界盃2026｜一文睇清32強至決賽32場賽事 開波時間及電視直播資料
足球世界
2026-06-28 13:41 HKT
世界盃2026︱南韓出局引公憤 主教練洪明甫收「死亡威脅」宣佈辭職
世界盃2026︱南韓出局引公憤 主教練洪明甫收「死亡威脅」宣佈辭職
即時國際
4小時前
九龍城小巴車禍｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
00:48
九龍城奪命小巴｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
突發
20小時前