公屋加租丨政府建議加租2.04% 若通過今年10月1日生效

公屋租金兩年一檢，《星島頭條》獲悉，政府建議資助房屋小組委員會根據「公屋住戶入息抽樣統計調查」得出的結果，把公屋租金向上調整2.04%。若資助房屋小組委員會通過2026年租金檢討的結果，調整的租金將於今年10月1日生效。

據了解，政府將於今日（29日）發出文件交代2026年公共租住房屋（公屋）租金檢討的結果。消息人士表示，2026年3月公屋租戶的平均每月租金為2,519元，按調整幅度為2.04%計算，每戶公屋租戶平均每月上調的金額為51元，租金上調的金額介乎10元至128元。

消息人士強調，考慮到租金增幅溫和，相信有關加幅屬租戶可負擔的水平。他續指，在2007至2025年期間，公屋租戶的家庭收入增幅135.7%，較租金的增幅的90.9%為高。

消息人士強調，考慮到租金增幅溫和，相信有關加幅屬租戶可負擔的水平。

兩成六住戶加41至50元 屬最多組別

根據房委會資助房屋小組委員會文件，2026年3月，共有約820,800戶公屋租戶，當中約80%（約654,500戶）為繳交正常租金的租戶；約12%（約97,200戶）為綜援戶，其租金由政府繳付；約6%（約45,500戶）為繳交額外租金的「富戶」；以及約3%（約23,500戶）為在房委會的租金援助計劃下接受資助的租戶。

文件指，2026年3月的平均每月租金為2,519元，公屋租戶的租金介乎539元至6,295元。按調整幅度為+2.04%計算，每月租金上調的金額介乎10元至128元，當中加41元至50元的住戶數目最多，約有173,700戶，佔整體兩成六，其次為加31至40元，約有131,400戶，加81元至128元只有不足一成。

文件強調，2.04%的租金增幅溫和，公屋租戶平均家庭收入在過去兩年間，從26,057元上升至26,588元，即上升了531元或2.04%。相比之下，租金上調的金額平均為51元；剔除「富戶」和綜援戶，逾六成公屋租戶的每月租金加幅在60元或以下；約九成租戶上調的每月租金金額則在80元或以下。就公屋長者一人住戶而言，他們每月的平均租金增幅為37元，故相信有關加幅屬租戶可負擔的水平。

根據房委會於2026年1月通過的預算，預計租住房屋運作帳目在2026至27年度會有約15.1億元盈餘，在2027至28年度會有約18.4億元盈餘。雖然租金上調2.04%每年可產生約5.4億元的額外收入，由於其調整幅度遠低於用作編製預算時假設的6.94%，即最近三次租金檢討調整的平均數，預計租住房屋運作帳目在2026至27年度及2027至28年度的盈餘會分別下調至約8.7億元及5.5億元。

記者：黃子龍