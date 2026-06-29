醫委會改革︱業外委員比例增至31% 劉澤星：無礙代表業界發聲 平衡多元聲音

醫衞局日前宣布提出修訂《醫生註冊條例》以改革醫務委員會，草案將於下月8日交予立法會首讀。香港大學副校長（健康）、李嘉誠醫學院院長劉澤星今早（29日）在電台節目上對修例表示支持，認為改組能達到更佳平衡，有助提升處理申訴的效率及釐清紀律處分機制。

業外委員比例增 劉澤星：無礙代表業界發聲

修例將醫委會非業內委員比例提升至31%，而由醫學會及全體醫生選出的成員將由14人減至8人，並新增科技大學提名及基層醫療健康專員等席位。對於業界聲音會否被削弱，劉澤星則認為新方案能做到平衡及多元化。他指，新增科大委員有助更全面地檢視本港三間醫學院的課程認證；而加入基層醫療專員，則能充份代表基層醫生的聲音。他強調，醫學培訓同樣需要業外人士（如病人及護士）的參與，以確保未來的醫生能更好配合社會及病人需求。

針對醫委會過往處理投訴耗時甚久的問題，劉澤星解釋，案件延誤往往是因為需要依賴外部專家證人提交報告。他歡迎政府擴大獨立審裁員的庫存量，並為各類調查案件制定具法律效力的時間表。他相信只要時限設定合理，絕對能在不增加證人及調查小組壓力的前提下，有效提升調查效率。

四級罰則促醫生執業時更謹慎

對於修例提出設立4級罰則並取消「緩刑」，劉澤星坦言，過去許多醫生對「緩刑」的具體定義及期間能否繼續執業感到模糊。他認為新的四級處分機制界線明確，能讓醫護人員在臨牀執業時更加謹慎，從而為市民的健康及權益提供更好的保障。

相關新聞：

醫委會改革︱政府擬修訂《醫生註冊條例》 增醫委會業外委員至31% 下月8日提交立法會首讀

醫委會改革｜擴展覆核及上訴機制 當局：僅適用於修例後個案

醫委會改革︱業外委員比例擬增至逾3成 醫生專業失當設四級罰則 倘犯國安、謀殺等罪行可被即時除牌

倡全面推行持續進修 冀完善海外專家引入機制

在提升醫生質素方面，劉澤星強烈支持要求所有醫生，包括非專科的普通科醫生進行持續醫學教育（CME）。他不擔心這會增加醫生負擔，因為現時業界每日都有大量獲認可的研討會及會議。他更建議未來的 CME 不應只局限於「硬科學（Hard Science）」，應將「醫學職業素養（Medical Professionalism）」納入必修範圍，時刻提醒醫生的專業操守。

此外，談及放寬非本地醫生特別註冊門檻，劉澤星指本港醫生數量不足導致門診看診時間短促，引入醫生有助提升醫療質量。他強調政府應先確保本地醫科生獲得充足培訓，同時亦期望當局能檢視現有機制，讓部分在海外已具備豐富經驗及成熟資歷的專家，在來港時能更順利地取得專業資格。