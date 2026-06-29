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民政總署公布指引 放寬鄉郊地區經營民宿及露營車申請要求 配合特色地方主題深度遊

社會
更新時間：10:32 2026-06-29 HKT
發佈時間：10:32 2026-06-29 HKT

為配合《行政長官2025年施政報告》提出推行特色地方主題深度遊，民政事務總署轄下牌照事務處（牌照處）今日（29日）公布兩份有關申請賓館牌照的指引，便利有意在鄉郊地區經營度假營或以鄉村屋宇經營民宿的人士申請相關牌照。

涵蓋建築物營地、露營車營地及帳幕營地

根據政府公布，兩份指引分別為經優化的《申請賓館（度假營）牌照（涵蓋建築物營地、露營車營地及帳幕營地）指引》，以及新推出的《鄉村屋宇申請賓館牌照指引》。指引旨在闡述根據度假營地和鄉村屋宇實際情況而靈活訂定的樓宇和消防安全要求，並涵蓋更清晰和具體的要求和措施，以便利在鄉郊地區營運度假營和民宿。

批准採用更具彈性和可行性的消防安全措施

根據指引，針對位處偏遠、未能直接連接緊急車輛通道或街道消防栓的度假營和鄉村屋宇，牌照處可因應實際環境及在符合消防安全的要求下，批准採用更具彈性和可行性的消防安全措施，例如要求設置推車式乾粉滅火器，以及安裝獨立火警偵測器，以提升整體營運的便利性。另外，因應於1961年前建成的鄉村屋宇，其建築狀況或未能完全符合現行的訂明標準，牌照處會視乎個別情況，接受申請人於結構安全、耐火結構、逃生途徑、照明和通風等方面，採用因地制宜的替代方案，以符合樓宇安全的要求。

政府當局指，牌照處在確保樓宇和消防安全的大前提下，會繼續為業界拆牆鬆綁，持續檢視並優化賓館牌照的審批制度，便利在鄉郊地區營運度假營和民宿。

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