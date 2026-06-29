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小一派位「提早放榜」 教育局人員停發增薪點 華員會：萬功不能抵一過 料日後仕途更艱辛

社會
更新時間：10:36 2026-06-29 HKT
發佈時間：10:36 2026-06-29 HKT

教育局早前小一派位早發及出錯短訊，日前證實是一名教育局人員操作疏忽，導致發送載有錯誤年份且提早一日發放的短訊，涉事人員將面臨紀律跟進、停發增薪點並調離崗位，督導管理不力的職員亦遭告誡。華員會會長蔡冠龍今早（29日）在電台節目指，現時沒有足夠資料判斷處分是輕是重，但制度上增薪點是在年度考績報告中的整體表現，現時年度未過，已「睇死」該員工表現不佳，可能予人「未審先判」觀感。然而他亦認為，「今次就冇辦法啦，全港市民大家都睇住」，而該錯誤確實導致家長困擾，以及影響政府形象。

華員會會長蔡冠龍。
華員會會長蔡冠龍。

公務員「萬功不能抵一過」

被問及涉事人員的公僕生涯是否已「走到盡頭」，日後難再升遷，蔡冠龍指公務員團隊向來流傳一個說法：「萬功不能抵一過。」因為紀錄「花咗就係花咗」，當兩名公務員同樣資歷、過去一段時間表現相近，但當其中一人很久之前曾經犯錯紀錄在案，上司考慮升遷時都會「諗多一層」，因為若將來再出事，推薦該員工的上司可能也會受牽連，這是人之常情。

蔡冠龍指，若說該公務員升遷之路已走到盡頭，言之尚早，始終現時資訊不多，未知其平時能力如何，但可以預期他將來的路必定比其他人更艱辛。

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另外，提及懲教署早前於「國際禁毒日」推出一段禁毒宣傳短片《Obsession 糖衣陷阱》，利用AI人工智能生成「女團MV」，但由於片段前半分鐘長時間提述女團「推銷」毒品，後半段才「反轉」，引起網民熱議，最後下架。懲教署及後承認事件中有不足之處，會作出檢討。

蔡冠龍相信事件起因是懲教「誤評公眾反應」，但形容這回事「冇得講」，未到「程序疏忽」的程度。他舉例指，消防處的「任何仁」（消防處2018年推出的吉祥物「任何仁」，在推廣「任何人皆可救人」理念）當日都曾被嘲笑，但最終都推廣得不錯。

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