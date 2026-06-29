Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台特別天氣提示：香港以南持續有雨區發展並北移 中午前後仍有機會有大驟雨

社會
更新時間：09:38 2026-06-29 HKT
發佈時間：09:38 2026-06-29 HKT

天文台今早（29日）指，與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。本港方面，今早的驟雨為多處地區帶來超過10毫米雨量，而新界西及大嶼山部分地區的雨量更超過30毫米。

天文台於上午9時45分發特別天氣提示，指香港以南持續有雨區發展並向北移動，預料中午前後本港仍有機會有大驟雨。市民請提高警惕。

天氣︱本周後期天氣漸轉不穩定

本港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨。初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴。日間最高氣溫約31度。吹輕微至和緩南至東南風。展望未來兩三日部分時間有陽光，天氣漸轉酷熱，亦有一兩陣驟雨。本周後期天氣漸轉不穩定。

現時影響廣東沿岸的低壓槽會在今日稍後逐漸減弱。隨著副熱帶高壓脊覆蓋華南，未來兩三日廣東驟雨減少，天氣漸轉酷熱。預料一道廣闊低壓槽會在本週中期於南海中北部逐漸發展，並在本週後期至下週初靠近華南沿岸，為該區帶來不穩定天氣。

最Hit
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
影視圈
14小時前
世界盃2026｜一文睇清32強至決賽32場賽事 開波時間及電視直播資料
足球世界
21小時前
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
影視圈
20小時前
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
即時中國
3小時前
九龍城小巴車禍｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
00:50
九龍城奪命小巴｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
突發
15小時前
世界盃2026｜加拿大92分鐘絕殺南非 晉16強創隊史。路透社
世界盃2026｜加拿大92分鐘絕殺南非 晉16強創隊史
足球世界
5小時前
九龍城奪命小巴｜死者為休班食環督察 據悉司機疑因前車收慢釀禍
九龍城奪命小巴｜死者為休班食環督察 據悉司機疑因前車收慢釀禍
突發
11小時前
陳瀅海島狂派噴血福利 細碼比堅尼包不住豐滿上圍 誘人S形曲線凹凸有致極吸睛
陳瀅海島狂派噴血福利 細碼比堅尼包不住豐滿上圍 誘人S形曲線凹凸有致極吸睛
影視圈
16小時前
港產口罩廠轉賣鞋！全手工做潮款涼鞋爆紅 負責人靠轉型救亡：唔賣鞋已經保唔住間廠
港產口罩廠轉賣鞋！全手工做潮款涼鞋爆紅 負責人靠轉型救亡：唔賣鞋已經保唔住間廠
生活百科
2026-06-28 10:00 HKT
世界盃2026︱南韓出局引公憤 主教練洪明甫收「死亡威脅」宣佈辭職
世界盃2026︱南韓出局引公憤 主教練洪明甫收「死亡威脅」宣佈辭職
即時國際
2小時前