天文台特別天氣提示：香港以南持續有雨區發展並北移 中午前後仍有機會有大驟雨

天文台今早（29日）指，與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。本港方面，今早的驟雨為多處地區帶來超過10毫米雨量，而新界西及大嶼山部分地區的雨量更超過30毫米。

天文台於上午9時45分發特別天氣提示，指香港以南持續有雨區發展並向北移動，預料中午前後本港仍有機會有大驟雨。市民請提高警惕。

天氣︱本周後期天氣漸轉不穩定

本港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨。初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴。日間最高氣溫約31度。吹輕微至和緩南至東南風。展望未來兩三日部分時間有陽光，天氣漸轉酷熱，亦有一兩陣驟雨。本周後期天氣漸轉不穩定。

現時影響廣東沿岸的低壓槽會在今日稍後逐漸減弱。隨著副熱帶高壓脊覆蓋華南，未來兩三日廣東驟雨減少，天氣漸轉酷熱。預料一道廣闊低壓槽會在本週中期於南海中北部逐漸發展，並在本週後期至下週初靠近華南沿岸，為該區帶來不穩定天氣。