香港創科展吸引逾6萬人次入場 展出AI與航天發明 明年首邀海外隊伍

由香港創新基金主辦的第五屆香港創科展今日（28日）在會展圓滿閉幕。一連兩日的展覽吸引逾6萬人次入場，共展出近120隊本港中小學生的AI與前沿科技創意發明。大會更宣布將於明年香港回歸30周年，首度邀請海外隊伍參展，進一步拓展平台的國際視野，促進本港青年與世界同儕交流。

本屆展覽由信和集團擔任首席贊助、創新科技及工業局繼續擔任支持機構、香港檢測和認證局出任策略夥伴，而中國科技發展基金會則首次擔任指導機構。

頒獎典禮上，多位嘉賓共同見證各組別得獎隊伍誕生，包括創新科技及工業局局長孫東、中聯辦青年工作部副部長萬寧、香港創新基金主席暨信和集團主席黃永光、香港創新基金副主席暨信和集團慈善事務董事黃敏華、中國科技發展基金會副秘書長朱瑾、日內瓦國際發明展評審團主席 David Taji-Farouki、香港檢測和認證局成員林力山，以及香港創科展評審委員會主席岑浩璋。

各組別金獎得獎隊伍將獲安排前往瑞士參與「日內瓦國際發明展」；今年「初中組」、「高中組」及「檢測和認證專項獎」的得獎隊伍，更有機會參與由香港大學主辦的「亞洲科學營2026」，與諾貝爾獎得主及頂尖科學家進行對話與交流。

推動全民AI 勉勵青年勇敢追夢

孫東致辭時表示，創科展已發展為本地年度創科教育盛事。他指出今屆展覽的「機械人基地」讓參加者親身體驗具身智能，並強調政府正積極推動「全民 AI」，提升社會科普氛圍。孫東更提及黎家盈於上月成為香港首位太空人，勉勵同學們保持好奇心，勇敢追夢，未來繼續為創科發展作出貢獻。

黃永光指出，創科展自2021年創辦以來，已發展為中小學展示發明的重要平台。他提到黎家盈的經歷展示航天探索觸手可及。展望2027年香港成立30周年，配合國家「十五五」規劃，基金會將推動創科展邁向國際，歡迎各地隊伍來港參賽，並鼓勵年輕人保持好奇心，持續探索，共建更智慧未來。

朱瑾表示，創科展體現了粵港澳大灣區在青少年創科教育上的協同潛力，期望未來推動兩地青少年交流合作。David Taji-Farouki 亦稱讚香港學生創意豐富，能以科技提出切實的解決方案，期待他們在國際舞台上展現才華。

參賽作品逾500份

今屆創科展共收到逾500份作品，自2021年創辦以來累計吸引逾400間本地學校、近9,000名小四至中六師生參與，累積收到逾2,200份創意發明作品，成為香港創科教育盛事。經過評審團嚴格評選，天水圍循道衛理小學憑《街泊路路通》奪得小學組金獎，拔萃女書院以《「蜆」出無塑可能，「渣」出綠色生活！》奪得初中組金獎，高中組金獎由漢基國際學校的《自動欄杆消毒器》獲得，聖保祿學校則憑《萬無一膝》奪得檢測和認證專項獎金獎。此外，拔萃男書院附屬小學的《弱樹臨風警報器》、嶺南中學的《滿載兒龜》及香港真光中學的《山泥無得傾》獲公眾投選為最受歡迎大獎得主。

今屆展覽特別注入航天工程元素，設有介紹載荷專家日常工作的專區，讓參觀者製作心意卡，向在太空執行任務的黎家盈送上祝福。同時，優必選科技亦帶來多款先進人形機器人與市民互動。現場還設有「Bulu Bulu 泡泡工場」、「Shake Shake 冰工廠」及「家家賽車手 2.0」等五大互動專區與創科市集，推出限量版盲盒及立牌套裝，所得收益全數用於支持本地社區科技發展。