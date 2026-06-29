文化盛事香港書展 七月中與書迷見面 星島新聞集團大型攤位提供多元讀物

第36屆香港書展將於7月15日至21日、一連七天於灣仔香港會議展覽中心舉行，年度主題為「文創傳承．旅悅人生」，旨在鼓勵讀者通過閱讀，探索傳統文化在當代社會的傳承和創新，透過文化和生態旅遊，深度體驗人文和自然的美，滋養心靈。今年書展首次設立「東盟文學節」，期望深化香港與東盟地區的文化交流。

星島新聞集團大型攤位提供多元讀物

星島新聞集團一如以往設有大型攤位，秉持推廣閱讀，為讀者提供豐富多元的讀物的信念，旗下的泛華發行於書展期間展出超過1,200種圖書，矚目新書包括：利志達的早期經典載譽回歸《刺秦》復刻版；揚威國際的香港動畫《世外》文圖全紀錄《世外 ARTBOOK》；董橋最新結集《董橋題跋散錄》( 泛華於香港書展率先發售）；《建築言集 01 嶼落》從「島嶼」的視覺看看這個由263個島嶼組成的城市；愛貓日籍插畫師筆下的老好香港《屋邨喵・日日好日》。泛華發行代理於2002年7月成立至今，致力建立健全且不限於傳統銷售點的發行網絡，歷經近四份一世紀耕耘，已是港、澳地區最具規模及最主要的圖書供應商之一，合作伙伴包括獨立出版、教育團體、公共圖書館。

星島新聞集團旗下的泛華發行代理有限公司於書展期間展出超過1200種圖書，矚目新書包括：利志達的早期經典載譽回歸《刺秦》復刻版；揚威國際的香港動畫《世外》文圖全紀錄《世外ARTBOOK》；董橋最新結集《董橋題跋散錄》（泛華於香港書展率先發售）；《建築言集01嶼落》從「島嶼」的視覺看看這個由263個島嶼組成的城市；愛貓日籍插畫師筆下的老好香港《屋邨喵．日日好日》。泛華發行代理有限公司於2002年7月成立至今，致力建立健全且不限於傳統銷售點的發行網絡，歷經近四分一世紀耕耘，已是港、澳地區最具規模及最主要的圖書供應商之一，合作夥伴包括獨立出版、教育團體、公共圖書館。

八大講座 逾600項文化活動

屹立香港半世紀的天地圖書，在書展期間推多本話題作，計有：楊翺的《懷念蔡瀾：鏡頭與書籍背後的真蔡瀾》、鄭寶鴻的《香港百年旅遊景點與娛樂盛事》等。

書展繼續設八大講座系列，場內外將舉辦逾600項文化活動，涵蓋文學、歷史、流行文化及旅遊等範疇，而「世界文藝廊」帶來 「揭開文學心度遊」展覽，引領公眾穿梭於香港故事與環球文學，以「本地眼」和「世界眼」雙重視角貫穿四大體驗區，入場人士記得體驗「AI文旅繪畫」，AI程式會將你的草稿轉為畫作，並印製在一張實體的「登機證」上 ，成為獨一無二的紀念品。

第36屆香港書展將與香港運動消閒博覽及零食世界同期舉辦。作為夏日文化消閒盛事，三大展覽預計匯聚超過770家展商、來自近30個國家及地區，為市民及旅客帶來一站式文化、運動及消閒體驗，去年入場人次逾80萬，預計今年將會再創高峰。

第36屆香港書展將於7月15日至21日、一連七天於灣仔香港會議展覽中心舉行。

▼香港書展焦點書籍▼

香港書展精選講座：

日期時間 講座 地點 講者 15/7 (三) 14:30-16:00 「九龍寨城」如何成為香港城市品牌 會議室S226-227 阮志博士 張順光 曾家明 17/ 7 (五)11:00-12:30 [ASEAN Literary Festival] A Conversation with Daryl Yeap bestselling author of "As Equals: The Oei Women of Java" 會議室S428 Daryl Yeap 17/7 (五) 19:00-20:30 變：梅艷芳與香港盛世 會議室S224-225 王雙駿、朱耀偉、李展鵬 18/ 7 (六)14:00-15:30 [ASEAN Literary Festival] Magic and Violence as Indonesia's True Literary Mother Tongue 會議室S428 Eka Kurniawan 18/7 (六) 16:00-16:45 全民AI︰人機協作必備攻略 會議室S222-223 18/ 7 (六)17:00-18:30 [ASEAN Literary Festival] Stories Across Borders: Women Writers, Creativity and Storytelling 會議室S428 Clarissa Goenawan 19/7 (日) 18:30-20:00 不負梨園：羅家英與香港粵劇傳承之路 會議室S421 岑金倩 羅家英 20/7 (一) 12:15-13:00 香港稻米圖鑑 會議室S222-223

文：Kay

圖：星島圖書庫、HKADC