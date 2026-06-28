宏福苑收購︱房屋局續為業主辦睇樓團 何永賢：喜見街坊已鎖定心水項目

房屋局局長何永賢今日（28日）在社交平台發文，指宏福苑業主接受特區政府收購的反應踴躍，大家為參與「特設銷售計劃」亦做足功課。她說當局早前接待過渡性房屋營運機構香港路德會為「七星薈」和「雙魚薈」的宏福苑業主舉辦的兩團「睇樓團」，不少街坊都表示自己一早已交了「接受收購建議信件」，更有人展示自己的「揀樓」攻略。

喜見街坊對不少項目有興趣

何永賢說，有街坊在參觀銷售展覽之前，已鎖定心水項目，去到現場就拿着資訊包裡的項目資料，對比自己記錄下的單位座向。街坊笑言自己「做足功課」，對心水項目更是反覆思量。她說，很高興看到街坊對不少項目都很有興趣，例如形容房協粉嶺百和路項目非常「企理」，無理由不喜歡，也有人覺得住哪個項目都可以。

街坊讚解說專隊有問必答

隨着多數人選擇向政府出售業權，東華三院早前推出的法律支援亦來得特別及時，不少街坊都表示已經收到律師的聯繫，對邁步前行更加從容。何永賢表示，「睇樓團」中另一個常令人暖心的畫面，是看到街坊在重逢時的親切笑意。這種左鄰右里的親切，原來也見於街坊和「解說專隊」成員之間。

何永賢又引述有街坊說自己姓甄、聯絡他的「解說專隊」成員姓袁，這個「甄袁組合」特別好；電話裡有問必答的「解說專隊」同事，見到真人感覺更好；親身到現場聽講解，真的對整個長遠居住安排更加清晰掌握。她表示會繼續支援宏福苑街坊前行，正如同事每次「睇樓團」最後的說話：「有甚麼事，隨時聯絡我們解說隊！」