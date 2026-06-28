警隊招募日︱報考人數創新高 見習督察「60爭1」 下半年起提早開放予Year 2學生參與遴選

警隊今日（28日）舉行招募日，讓有興趣投考警務人員的市民透過不同活動了解警務工作。招募組警司周紫彤指，今年報考人數創下新高，而剛過去的2025/26年度，報考警隊的人數亦錄得按年增長近12%。此外，她宣布，今年警隊會將見習督察第一個遴選環節，提前開放予大學二年級同學參與。

設有即時投考區 可即時查閱考試結果

今年的「警察招募日2026」11點於啟德青年運動場正式開始，《星島》記者現場所見，10點45分左右即時投考登記處已有數十人排隊，場館門口展有不同類型的警車，市民更可登上鑑證科的車輛，亦有警員對警車進行講解。除此之外，現場設有警隊不同部門的攤位，例如爆炸品處理課、機場特警課等。活動亦設有即時投考區，供有興趣投身警隊的市民即場報考。

周紫彤指，本次招募日報名人數創下新高，網上預先報名投考的人數達1,088人，至今天早上11點為止，收到了593份申請。她表示，今次是警隊第一次在啟德舉行招募日，也是第一次將如此多項警員及見習督察的面試、筆試及體能測試帶入社區。同時，今次也是有史以來最多部門參與的一次招募日，市民不論是從港島、九龍還是新界出發，前來參與都十分方便。

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周紫彤指，今次招募日流程十分數碼化，例如參加者可以現場用電話展示QR code簽到，實時查看考場分配，也能即時查閱考試結果，讓工作流程更快更順暢，也提升參加者的體驗。

警方：投考人數持續上升 競爭激烈

招募數字方面，周紫彤指過去三個財政年度，投考警隊的人數持續上升。剛過去的2025/26年度警方共收到13,916份申請，比去年收到的12,479份申請多了近12%。取錄數字方面，25/26年度警方共取錄了1,038名警務人員，包括935位警員及103位見習督察。本財政年度，警隊的招募目標為102名見習督察及570名警員。她指投考數字不斷上升，見習督察今年約為60位挑選1位；而警員則為14位挑選1位，相信競爭會越來越激烈。

大二生若通過所有遴選可獲有條件取錄

關於警隊下半年的重點招募活動，周紫彤表示，招募組會在9至10月走進12間本地大學，進行「警察·大學招募快線」，並首次接受大學二年級的同學參加見習督察筆試，並且只會採納合格成績。她表示，警方發現很多讀到二年級、三年級的同學，經常都要去海外交流、做實習等，而見習督察的遴選亦相當有挑戰性，會比不少其他行業的面試需要更多準備時間。

因此她指出，為了吸納更多質素卓越的同學，今次招募快線會將見習督察第一個遴選環節，即筆試的5份試卷，提前開放予二年級同學參與。成功通過筆試的話，同學就可以在三年級啟動其他遴選環節，而通過所有遴選環節更可獲有條件取錄。她呼籲將於9月升讀大學二年級或以上有興趣投考的同學，在即將來臨的「警察·大學招募快線」報名投考，因為同學可以在見習督察筆試和體能測試中只採納合格成績，即會有多一次機會嘗試，形容今次招募活動「絕對是全年最好的時機」。

關於投考警員的學歷，周指暫時沒有今年的數據，而對上一個財政年度投考警員的人數中，有三至四成是大學生。不過，她強調，學歷只是其中一個因素，主要還是看投考人面試表現、體能測試分數、臨場應變能力和價值觀等。

為報考見習督察每天跑步鍛鍊

《星島》記者在現場訪問了幾位投考警隊的青年，21歲的林梓樺報考的是見習督察，今日來考體能測試，包括4乘10米穿梭跑、立定跳高、掌上壓、800米跑。他說，為了這次投考，自己每天都會做跑步等鍛鍊，也有師兄介紹他參加體能訓練班，每星期上一次課，雖然還未知道成績，不過暫時都覺得表現良好。

他說自己半年前開始想投考警隊，當時學校有警隊招聘活動，從中了解到相關資訊。他說，警隊有很多不同部門，亦有不同工作可以嘗試，覺得這樣有探索的機會是很好的，因此決定投考。

投考者形容是難得的體驗

現年24歲的李靄琳今日來投考警員，接受訪問時已進行了小組面試，其後會去做實務測試。今次在啟德參加招募考試，她形容是難得的體驗，讓她感覺沒那麼緊張。

25歲的黃偉傑同樣報考警員，他指入警隊是自小學以來的夢想，這一個月以來學習了不少警務知識，寫筆記「咪書」，覺得自己面試表現符合預期，有信心可以考入。

對機場特警感興趣「覺得好型」

現場還有不少市民來參觀。林先生今天來陪朋友報名投考警察，而他自己之前也已透過警方的「內地大學招募快線」報考警隊，想前來多了解警隊不同部門的工作。他說，目前對機場特警的工作感興趣，現場看到特警使用的槍支，「覺得好型」。至於今日現場狀況，他覺得啟德場地交通方便設備完善，雖然不時有驟雨，不過他覺得「真係有心嘅話就唔係一個影響嚟嘅。」

正就讀中四的Heidi今日和家人路過啟德青年運動場，看到警車便和警車合照。Heidi說，自己平時都會在附近做運動，今日正好見到警隊招募日，能見識不同種類的警隊車輛，例如鑑證科的車輛等，覺得很有趣，之後也打算進去會場了解一下。她說，雖然自己已經有想從事的職業方向，所以不會考慮投考警隊，不過日後和親朋戚友見面時，也會分享一下今日的見聞。



記者、攝影：周育瑩