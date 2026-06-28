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i-dle啟德演唱會︱體育園雨天入場特別提示 勿攜長於35cm雨傘入場 長傘可付$10寄存

社會
更新時間：13:24 2026-06-28 HKT
發佈時間：13:24 2026-06-28 HKT

「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN HONG KONG」今日（28日）在啟德主場館舉行尾場。不過，因應今天天氣不穩及稍後有機會出現大雨，啟德體育園特此提醒今晚入場的觀眾，在出發前密切留意最新天氣及交通消息，建議穿著輕便衣物及防滑鞋履，並留意以下雨天出行提示：

場地限制攜帶物品

請注意，長度超過35厘米的雨傘不可攜帶入場。如有需要，可使用以下服務：

  • 付費寄存服務^：雨傘寄存費每件 HK$10，設於啟德體藝館1M層（近中央廣場）、啟德青年運動場外，以及啟德主場館旅遊巴上落客區。
  • 付費電子儲物櫃：設於啟德零售館及體藝館，詳情請瀏覽啟德體育園官網。 
  • 臨時雨傘桶/儲物架：設於各安檢入口，請記下位置及序號，以便散場時順利取回。

提早出行，避開人潮 

活動期間，啟德體育園一帶交通預期將較繁忙，觀眾請盡量乘搭公共交通工具；天雨路滑及人多擠迫，請預留充裕時間往返場館。

提早到場盡享「票尾經濟」優惠

新增超貼心免費行李寄存，觀眾憑當日演唱會門票即可專享多間精選商戶及食肆優惠＊，以及全新免費行李寄存服務禮遇^，可以無憂卸下行裝，輕鬆享受購物時光。「啟德體育園之友」會員憑當日演唱會門票於啟德零售館商戶（快閃店除外）以電子貨幣消費滿：
•    港幣600元，可換領小型行李寄存券1張
•    港幣1,200元，可換領任何尺寸行李寄存券1張

請密切留意天氣變化，並隨時留意主辦方公布的最新天氣安排及消息，以便適時調整出行計劃。 

*以上優惠受條款及細則約束，詳情請參閱啟德體育園官網。 
^行李寄存服務僅於個別大型活動期間開放。

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