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民航處與民航業界管理層人員完成國情研習考察 中國民航局局長宋志勇親自開課

社會
更新時間：13:28 2026-06-28 HKT
發佈時間：13:28 2026-06-28 HKT

為期7日的民航處及香港民航業界管理層人員國情研習專班及參觀考察今日（28日）結束。適逢今年是民航處成立80周年，民航處邀請多位本地民航業機構管理層，一同前往北京國家行政學院參加國情研習班，並到當地民航單位參觀考察，藉此加深學員對國家發展大局的認識與宏觀戰略的理解，繼續攜手推動香港民航業的發展。

宋志勇闡釋中國民航高質量發展

民航處處長廖志勇出席開班儀式致辭時表示，此研習班獲得中國民用航空局（民航局）鼎力支持，課程內容專為民航處及香港民航業界管理層人員而設。他感謝民航局局長宋志勇在開課首天蒞臨擔任主講嘉賓，向學員闡釋中國民航的高質量發展，提供高層次的專業指導及具前瞻性的見解。他又感謝國家行政學院副院長李文堂會見全體學員，給予研修班教學組織的指導支持。

學員參觀北京大興國際機場，聽取人員介紹機場的日常運作及規劃發展。政府新聞處
學員參觀北京大興國際機場，聽取人員介紹機場的日常運作及規劃發展。政府新聞處
學員參觀中國民用航空局三中心（即民航運行管理中心、民航氣象中心、民航情報管理中心）。中國民用航空局空中交通管理局局長苗旋（右四）亦在場指導。政府新聞處
學員參觀中國民用航空局三中心（即民航運行管理中心、民航氣象中心、民航情報管理中心）。中國民用航空局空中交通管理局局長苗旋（右四）亦在場指導。政府新聞處
民航處副處長黃嘉華（前排中）、民航處助理處長（航空交通管理）許文豪（前排右八）與學員，在天津「兩航起義」展館前合照。政府新聞處
民航處副處長黃嘉華（前排中）、民航處助理處長（航空交通管理）許文豪（前排右八）與學員，在天津「兩航起義」展館前合照。政府新聞處
民航處副處長黃嘉華（左二）、民航處助理處長（航空交通管理）許文豪（左一）與學員在天津行程中，參觀中國民航大學，聽取人員介紹大學的發展歷史。政府新聞處
民航處副處長黃嘉華（左二）、民航處助理處長（航空交通管理）許文豪（左一）與學員在天津行程中，參觀中國民航大學，聽取人員介紹大學的發展歷史。政府新聞處

副處長黃嘉華出席結業禮 與團員赴天津參觀「兩航起義」展館

研習專班課程內容涵蓋國家政策、安全、外交、科技及民航領域等最新發展，並獲安排前往北京大興國際機場及民航局三中心（即民航運行管理中心、民航氣象中心、民航情報管理中心）等進行現場教學，深化學員與內地相關單位官員及專家學者的聯繫和交流。 

今次共有30名民航處與民航業界管理層人員參與研習班課程。民航處副處長黃嘉華代表部門出席結業典禮。她隨後與學員轉赴天津，參觀「兩航起義」展館和中國民航大學，深入認識中國民航發展的歷程。
 

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