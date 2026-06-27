賽馬會非遺教育計劃周年展覽今開幕 龔楊恩慈：跨界合作培育非遺新血 弘揚匠人精神

賽馬會「傳．創」非遺教育計劃的旗艦活動 ﹕《同慶非遺—周年展覽暨嘉年華2025/26 》今天（27日）於荔枝角饒宗頤文化館開幕。活動為期逾兩星期，以創新手法融合傳統及當代元素，提供一系列展覽、藝術市集、互動遊戲、傳統技藝體驗工作坊及專題分享會等。計劃由香港賽馬會慈善信託基金捐助，並由嶺南大學與香港藝術中心攜手合作，旨在以嶄新視野，保存、推廣、重新演繹並活化香港多元的非物質文化遺產，讓百年非遺技藝融入現代生活，讓公眾認識及體驗傳統工藝。

出席開幕典禮的主禮嘉賓包括教育局局長蔡若蓮、香港賽馬會董事龔楊恩慈、嶺南大學校長特別顧問（公共事務）暨傳訊及公共事務處處長劉智鵬，以及香港藝術中心監督團主席劉文邦。

龔楊恩慈 : 透過跨界別合作及多元化活動 培育非遺新血

馬會董事龔楊恩慈表示，自 2018 年起馬會一直支持賽馬會「傳．創」非遺教育計劃，透過跨界別合作及多元化活動，讓市民，特別是年輕一代，從認識、體驗到實踐，建立對傳統工藝的興趣及文化認同，並弘揚匠人精神，為非遺培育新血，推動其可持續發展。

賽馬會「傳．創」非遺教育計劃已透過校本活動惠及超過 600 間中學、小學及逾30,000 名學生及 78 名新一代「非遺」學員，同時透過展覽及社區活動吸引廣泛公眾參與；而持續培育的新一代「非遺大使」， 更進一步推動社區參與及認識。

多年來，馬會積極推動藝術、文化和保育發展，豐富市民生活。除了捐助支持多項列入國家級非遺的本地傳統節慶，包括大澳端午龍舟遊涌、大坑舞火龍和長洲太平清醮外，馬會更獨家贊助「香港非遺月2026」多項活動，其中早前舉辦的「香港賽馬會呈獻系列：『駿馬之旅．文藝傳承』光影表演」亦是香港賽馬會馬年系列活動的重點之一。

馬會慈善信託基金自2010年起已撥款逾1億6,700萬港元，支持相關非遺活動及教育項目，配合香港特區政府的《香港旅遊業發展藍圖2.0》，亦積極響應國家「十五五」規劃， 協助香港進一步發展成為中外文化藝術交流中心。

一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對賽馬會「傳．創」非遺教育計劃的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，把賽馬及有節制體育博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。