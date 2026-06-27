數字教育周逾2.8萬人次參與創新高 施俊輝：暫無文憑試電子化時間表

教育局早前發布《中小學數字教育發展藍圖》，積極推動本港數字教育轉型。為期一周的「數字教育周」今日（27日）圓滿結束，教育局副局長施俊輝總結成果時表示，今屆活動錄得破紀錄的超過2.8萬人次參與，令人鼓舞。局方將於未來數月推出一系列教師培訓，並透露中學文憑試（DSE）電子化目前暫無具體時間表，考評局將先從考生人數較少的科目著手探討。

博覽及高峰會盛況空前 助政策落地

施俊輝指出，今次數字教育周的兩大旗艦活動——「2026人工智能在語文的學與教應用國際高峰會」及「學與教博覽2026」，成功匯聚海內外專家學者、業界代表、學生與家長。其中，高峰會吸引逾5000人次參與，而學與教博覽更有超過2.3萬人次入場，總參與人次創下新高。

博覽設有逾600個海內外攤位及300多場論壇，將《藍圖》中的政策文件轉化為教育前線「看得見、摸得到」且可具體複製的方案，成功擴闊學界視野，對推動教育數字化轉型發揮重要作用。施俊輝表示，《藍圖》緊扣國家戰略與全球趨勢，高度契合國家「立德樹人」的教育宗旨，培養學生以負責任的態度善用科技。

三年30小時AI培訓 強調不增教師負擔

針對《藍圖》中提出的教師培訓要求，施俊輝解釋，現時教師已有每三年150小時的持續進修要求，局方規定在該周期內需包含30小時的人工智能培訓，即平均每年僅10小時。他強調，前線教師及教育團體普遍認為要求合適。由於培訓模式多元化並涵蓋網上課程，教師可按個人節奏與時間參與，不會構成額外負擔。

教育局將於7月上旬為中小學及辦學團體舉辦大型《藍圖》簡介會，並在7至9月啟動新一輪分層式專業發展活動，期望學校在下學年將數字教育納入學校發展計劃中。

在資源配套方面，政府在優質教育基金預留了20億元，其中約 5億元用於為期三年的「『智』啟學教」撥款計劃，教育局早前已透過專項計劃向符合資格的中小學發放一筆過的50萬元撥款。

但有意見指50萬元未必足以將數字教育擴展至所有科目。施俊輝表示，該款項是作為「啟動」人工智能融入學與教，學校可以運用這筆資助，並配合恆常的資訊科技教育資源津貼，發展校本人工智能賦能教育措施。而且教育局會繼續留意學校使用津貼的情況，局方會根據需要提供支援。

小一派位短訊涉人為疏忽 涉事主管已調職

談及社會關注的DSE電子化進程，施俊輝強調，由於文憑試屬高風險考試，局方必須確保考試的公平性及嚴格執行保密原則，因此推行需極度審慎，目前未有具體的落實時間表。考評局會先以考生較少的科目作為切入點進行探討，並會廣泛諮詢持份者意見。

此外，針對早前小一派位發放短訊出錯的事件，施俊輝亦於會上指出，事件主要因個別人員操作短訊平台時疏忽所致，局方已向有關人員展開紀律跟進。同時，負責督導的管理人員因在訂立工作程序指引及內部監控機制上表現未如理想，已被局方告誡並調離職務。

記者、攝影：陳耀霆