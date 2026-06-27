運輸署︰實時交通燈調節將擴至約50個路口 料下半年起陸續裝設

運輸署表示，經測試於燈控路口裝設實時交通燈號調節系統後，車輛通過路口的平均等候時間減少約5%至10%，提高路口的運作效率。該署正將系統推展至全港約50個合適的獨立燈控路口，系統預計在今年下半年開始至2027年底陸續裝設，並於測試完成後投入運作。

在合適路口加設實時交通燈號調節系統 是交通數字化管理重要一步

運輸署在社交網頁表示，《運輸策略藍圖》提出推進應用先進技術，令香港交通運輸系統更高效、更穩定、更安全，在合適路口加設實時交通燈號調節系統，是交通數字化管理的重要一步，提升道路通行效率，加強整體交通系統的協調。

該署指出，在規劃及推展新發展區時，例如東涌新市鎮擴展、洪水橋/厦村新發展區等，會配合相關土地發展及道路工程的時間表，在合適燈控路口一併推行實時交通燈號調節系統，更具成本效益地加快推展應用系統。

該署又說，交通控制部團隊代表部門憑東涌區域實時交通燈號調節系統獲英國特許公路及運輸學會（香港分會）頒發工程創新大獎，肯定項目推動交通運輸創新的努力，對工程、研究和學術團隊均十分鼓舞。