兒童醫院插喉脫離事故 田北辰促解僱PICU主管 長遠應引入AI監察

香港兒童醫院早前發生嚴重醫療事故，一名6歲男童在深切治療部因氣管插管連接頭脫離，心臟停搏9分鐘後始被發現。實政圓桌召集人田北辰指出，事故源於病房缺乏最基本的護士「夥伴制度」，且當事護士離開前未作臨床交接。他要求即時解僱部門主管，並建議醫管局在長遠公營醫療改革中，利用AI技術加強監察。

就該宗醫療事故，根源分析報告指成因之一，是當時負責照顧該男童的護士因需要進行藥物核對工作而離開病房，但其在離開前並未與其他護士進行臨床交接，而男童的氣管插管連接頭脫離，是由隔離病房的護士發現。

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香港兒童醫院。

田北辰促解僱主管及懲處院長

田北辰認為，所有深切治療部（ICU）均應設立「夥伴制度」（partnering system），這是ICU最基本的運作常規，即將護士分組，若有護士因其他事務需要暫時離開，必須通知夥伴以便代為照顧病人。

他批評，香港兒童醫院的PICU竟然連這項最基本的制度都沒有設立，屬於嚴重的管理與制度缺失。他要求有關方面即時解僱該PICU的主管，同時醫管局必須對院長作出懲罰。他補充指，若院長對此事知情，則須共同承擔責任；若其不知情，亦屬管理不善，同樣需要接受懲處。

倡公營醫療長遠改革 引AI技術監察

田北辰坦言，此類機制的最大挑戰在於難以監察是否切實執行，以往往往只能依賴誠信。他以其創立的服裝品牌G2000為例，實體店舖可以透過聘請「神秘人」進行監察，但深切治療部作為醫療重地，顯然無法安排陌生人進入。

為確保每間ICU都能切實執行「夥伴制度」，田北辰建議醫管局善用科技，引入AI人工智能系統，監察護士站是否有人值守，以及各病房附近的合理範圍內是否有護士駐守。

他指出，政府目前正就五年規劃進行諮詢，他認為引入AI科技是公營醫療長遠改革的方向，以此確保每項指引均能確切落實，而非「講了當做了」。