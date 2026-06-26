工展會購物節開幕遇紅雨 試水電商直播有成效？ 參展商：多個渠道好過無

「第6屆工展會購物節」今日（26日）起一連四天於亞洲國際博覽館舉行。受天雨影響，首日人流未算暢旺，但仍有不少市民拖喼入場。有市民四代同堂來逛展，指亞博場地不受天氣影響，較維園舒服，但展區面積則比較細。場內參展商推出不同優惠吸引客人，有些產品更低至「1蚊」發售。

展會搞直播帶貨 商戶評價好壞參半

工展會今早10時30分開幕，惟天公不造美，天文台中午發出紅色暴雨警告。受天雨影響，今日人流未如理想，場內並不擁擠。參展商「廣昌隆」主打臘味，負責人楊先生表示，雖然天氣影響人流，但入場市民消費意欲尚算積極，成交額增約一成。他指今年店舖推出的「$1換$100產品禮券」反應熱烈，開場即搶購一空，此外現場的購物送現金券優惠亦有不少客人即場使用。

今年展會與電商合作，提供直播時段免費讓參展商輪流展示產品。記者詢問有關措施效果如何，楊先生回應指多一個宣傳渠道自然好，「有當然好過無」，而他亦有特意挑選價錢吸引的產品上直播。

首日生意額按年跌三成

不過，售賣保健養生品的「依飛」營運總經理陳先生則表示電商宣傳有其限制，因為其品牌客群逾七成為60歲以上長者，但香港銀髮族使用手機消費的習慣不算普遍，與內地仍有距離，認為工展會若有意發展電商直播，社會亦需加強教導消費者如何使用線上渠道。

陳先生指，近年市民消費力呈下降趨勢，今年參展策略側重宣傳推廣，冀透過推出大額折扣優惠，將展會人流引至實體門店，故有「1蚊」購遠紅外線腰封等優惠。他又指，亞博館地點偏遠，加上紅雨影響，今年首日生意較去年下跌三成，場外排隊人龍亦由往年目測的兩三百人減至約一百人。

入場市民讚亞博場地舒服

入場市民則普遍對今次展會評價正面。每年均入場的慈雲山居民司徒先生表示，今日人流較少，行得舒服。他指今年商品種類較平均，零食和保健品佔比減少，但多了不少酒類選擇，又特別提到今年增設的「東南亞美食區」，自己試食後購買了印尼紫菜餅。他今日購買了不少零食乾貨，計劃後日再來選購肉類濕貨，預計消費約一千元。他指，今年免費接駁巴士安排十分方便，由荃灣直達會場，節省不少交通時間。

周氏一家四代同堂來逛展，指場地十分舒服。余女士今日聯同父親、媳婦李女士、兒子和孫子一起前來，指亞博館場地不受天氣影響，十分舒服，方便她帶同90歲高齡的父親前來，惟展區面積較細，「少咗嘢睇」。李女士則欣賞展館的整體氛圍和裝潢，例如售賣酒類區域的用餐區設有吧台高凳，認為設計有心思。她指，一家人目前已花費約2,000元購買海味及兒童保健品等，並表示雖然一家人有北上習慣，但仍會支持本地經濟。

來自北京的王女士則表示，今次來港主要是參觀旁邊展廳的教育展，了解子女來港升學事宜。她指來工展會購物節展館只是順道逛逛，目前買了一些零食，若看到合適的兒童保健用品等也會考慮。不過她指出，在展會購買內地品牌產品價格較貴且份量較少，故會集中選購香港本地品牌。

記者、攝影：周育瑩