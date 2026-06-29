義工走進社區關懷長者 承載濃厚人情味 中電125周年舉辦「區區有茶飲」送暖

飲茶是不少香港人的日常，也是幾代人共同的生活記憶。由一盅兩件、點心車，到與親友圍桌閒談，茶樓承載的不只是飲食文化，更是人與人之間的情誼。中電今年慶祝成立125周年，特別以富有本地特色的飲茶文化作橋樑，舉辦「區區有茶飲」活動，安排義工走入社區，陪伴長者飲茶聊天，向獨居及雙老長者送上關懷。

活動早前舉行啟動禮，中電邀請逾250名長者聚首一堂，由中電義工陪伴邊飲茶邊聊天，邊分享節約用電知識；不但讓長者外出聚會，也希望透過簡單陪伴，鼓勵銀髮族繼續參與社區生活。

麥美娟：中電多方面履行社會責任

一眾嘉賓主持「區區有茶飲」啟動禮。

民政及青年事務局局長麥美娟（中）、中華電力總裁羅嘉進（右一）及企業發展總裁莊偉茵（左一）出席「區區有茶飲」活動啟動禮，與長者一起慶祝中電125周年。

民政及青年事務局局長麥美娟出席啟動禮時表示，中電在多方面履行企業社會責任。今次舉辦「區區有茶飲」活動，走入社區、親身接觸的理念，與民青局推動的方向一致，亦讓有需要的長者能夠感受到社區關懷和人情味，構建更加關愛共融的社會。

中華電力總裁羅嘉進表示，飲茶是香港人的生活文化，背後承載濃厚人情味，亦體現人與人之間的連繫。他指出，面對人口老齡化，國家「十五五」規劃提出「老有所養、老有所為、老有所樂」，並推動銀齡行動，鼓勵長者積極參與社會。「區區有茶飲」活動正好體現「老有所樂」，中電義工陪伴亦展現中華文化中「尊老、敬老、愛老」的價值觀。

長者愛熱鬧 讚義工照顧貼心

龔伯伯攜同太太一起參加活動，與義工Andrew合影。

活動由中電義工陪伴長者茶敘，送上關懷。

中電於1901年1月25日在香港註冊成立，125這個數字對中電而言別具意義。巧合的是，啟動禮當日有3名長者同樣於1月25日生日，其中一位「壽星」龔伯伯與太太一同出席。龔太笑言，今次活動「好似特別為龔伯伯做生日」，能夠與這麼多人一起飲茶慶祝，感到十分榮幸和開心。

龔伯伯表示，得知自己與中電同一天生日時感到意外，亦覺得很有緣份。他說，平日生活都靠中電提供電力，今次更親身感受到中電對長者的關心，「平時未必有太多機會出去飲茶，今日這麼多人一齊，很熱鬧；而義工又照顧得很貼心，很開心。」龔太亦稱，現場義工友善周到，任何情況都有人主動協助，令他們感到安心。

另一位同樣於1月25日生日的吳婆婆表示，平日也是較少到酒樓飲茶，今次參與活動亦感難得，得知自己和中電同一天生日，更覺得是特別巧合。她說：「平時比較少去飲茶，今日同枱有義工陪伴聊天，又可以認識更多朋友，感覺很開心。」

加入中電義工隊已有6年的Andrew坦言，參與義工服務既是幫助別人，亦是幫助自己。透過不同活動可以為受惠者帶來快樂，自己也會開心，而「區區有茶飲」更是將關懷推至不同社區，「今次活動讓長者們有機會出去飲茶是好難得，以同平日一班老朋友一齊飲茶，他們都覺得很開心、是一個很重要的活動。」

Andrew更認識到一位有份參與興建變電站的長者，「原來很久以前起變電站是好辛苦的，要又搭船又搭車才能將物資運抵。在科技不發達的年代，他們一磚一瓦建起這個變電站，今天到我們接手的時候，就是維護這個變電站。」他形容閱歷無數的長者都是「寶物」，而其實只要簡單的陪伴和聊天，他們便心滿意足。



中電由6月中至11月期間，與「區區有茶飲」活動的合作夥伴，包括新界社團聯會、九龍社團聯會、香港義工聯盟、東華三院、保良局、博愛醫院、仁濟醫院、九龍樂善堂及仁愛堂，在中電供電範圍14區舉辦超過20場茶敘，由中電義工走入社區，陪伴超過2000名65歲或以上的獨居及雙老長者一起飲茶，送上關懷，營造共融、有溫度的社區。