天氣｜天文台料低壓槽逐漸靠近 周末有驟雨及狂風雷暴 七一轉晴酷熱氣溫飆升33°C

一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。天文台在網誌《天氣隨筆》表示，隨著廣東低壓槽靠近沿岸地區，本港於今日（26日）起天氣漸轉不穩定，周末期間將迎來驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。隨後受副熱帶高壓脊影響，下周初天色好轉，七一假期部分時間有陽光及日間酷熱，氣溫飆升至33°C。

低壓槽逼近周末雷雨交加

天文台指，早前受高空反氣旋影響，廣東沿岸地區天色大致良好且持續酷熱，惟本港天氣即將迎來轉變。昨日（25日）上午衛星圖像顯示，與低壓槽相關的對流活動正影響廣東內陸，預料該低壓槽會在今日（26日）靠近沿岸地區，屆時本港將開始受驟雨及狂風雷暴影響。

天文台預測，本港今日天氣大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，氣溫介乎28°C至32°C，吹輕微至和緩西南風。

同時，覆蓋廣東沿岸的高空反氣旋將會減弱，使大氣中層變得較為波動。在配合高空輻散及低層水汽匯聚下，預料周末期間珠江口一帶會受雷雨影響，部分地區雨勢較大。然而，目前各電腦預報模式對於大驟雨出現的具體位置及時間仍存在分歧。天文台將在有需要時發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。

根據九天天氣預報，天文台預料明日（27日）天氣大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大，氣溫介乎27°C至31°C；周日（28日）天氣大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，氣溫介乎27°C至31°C。

七一氣溫飆升至33°C

隨著副熱帶高壓脊在下周初至中期向西伸展並覆蓋中國東南沿岸，本港的驟雨將逐漸減少，天色明顯好轉。下周一（29日）天氣大致多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多及有雷暴。日間短暫時間有陽光，氣溫介乎28°C至32°C；下周二（30日）部分時間有陽光，局部地區有驟雨，氣溫介乎28°C至32°C。

至於七一假期當天，本港部分時間將有陽光，雖然仍有幾陣驟雨，但日間天氣酷熱，氣溫飆升至33°C。

電腦模式對於未來數日廣東沿岸地區大驟雨的位置及持續時間仍存在分歧。天文台圖片

南海廣闊低壓槽發展仍存變數

展望下周中後期，天文台預料一道廣闊低壓槽會影響南海至菲律賓一帶。目前較多電腦模式預測，副熱帶高壓脊屆時會持續覆蓋中國東南沿岸，與該廣闊低壓槽相關的不穩定天氣將主要局限於南海中部至越南一帶。

電腦模式對於下週中後期廣闊低壓槽的位置及發展，與副熱帶高壓脊的西伸幅度仍存在分歧。天文台圖片

然而，個別傳統電腦模式則預測該廣闊低壓槽上可能會有低壓系統進一步發展，至於會否有熱帶氣旋生成仍有待觀察。本港隨後兩三日的天氣，仍需視乎該廣闊低壓槽的位置與發展，以及副熱帶高壓脊向西延伸的幅度。

在上午十時，熱帶風暴米克拉集結在沖繩島之西北偏北約160公里，預料向東北移動，時速約28公里，橫過琉球群島一帶。 同時，熱帶風暴海高斯集結在大阪以南約1060公里，預料向北移動，時速約60公里，移向日本以南海域。