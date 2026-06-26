準老闆鎖定觀塘商貿區開店 創美式咖啡$30有找「外賣神餐」 配燒賣魚蛋＋呢樣美食 網民竟狂潑冷水｜Juicy叮

不少打工仔早上匆忙上班，往往需要一杯咖啡提神，再買份外賣早餐醫肚。近日，有一位躊躇滿志的準老闆鎖定觀塘及九龍灣商貿區開店賺錢，大膽創出一款美式咖啡 $30 有找的「外賣神餐」，搭配永恆的燒賣、魚蛋，以及一款飽肚經典美食，企圖以價廉物美搶佔上班族市場。

然而，在畫下這張「咖啡燒賣藍圖」後，原以為這個破格的平民套餐會大受歡迎，卻沒想到大計甫一曝光即備受質疑，更被網民狂潑冷水，殘酷地預視了這盤生意背後暗藏的致命死因。詳情見下圖及下文：

準老闆鎖定觀塘商貿區開店 創美式咖啡$30有找「外賣神餐」 配燒賣魚蛋＋呢樣美食 網民竟狂潑冷水逐張睇↓↓↓↓

創業初心：$30有找外賣神餐

樓主早前在社交平台 Threads 發帖，留言投石問路：「如果開間咖啡外賣店，主力賣 $15 一杯美式咖啡再加燒賣魚蛋糯米雞，呢個 set（套餐）賣 $30 以下。呢個生意有冇得做呢？」

在回應欄中，樓主進一步透露其宏大藍圖，其目標顧客鎖定在觀塘及九龍灣商貿區附近的上班人士；舖位方面，計劃以約2萬元租金，租下 100 呎以下的小店開業；並非常樂觀地自言：「我諗（美式咖啡）過成本 2 至 3 蚊一杯，應該唔會太差啩。都有 10 蚊賺呀」，預計每天只要賣出 150 杯便能順利回本。

網民斥局解構死因

雖然觀塘商貿區上班族人流極旺，但一眾網民絕非省油的燈，提醒高人流同樣代表高租金的現實：「好難做！平租又無人流！有人流嘅又貴租！最後交完租又無幾多錢賺到。」

有好數口的網民指出，每杯美式咖啡僅售 $15 ，套餐定價又在 $30 以下，扣除水電、咖啡豆及食材成本後，利潤可能微乎其微。

有人直言：「你做到摩打手都未必夠畀租」、「夠交租嗎？」，更有人無情指出：「咪玩，佢哋（目標顧客）掛住供樓，邊買得起😂」。在現時打工仔消費力疲弱下，開食肆想賺錢談何容易。

營業時間局限

除了租金，更有理性的網民指出咖啡豆與營業時間的局限：「首先，好的美式咖啡一樣需要優質咖啡豆，好豆不便宜，而你的豆只能做一隻產品；第二，你間舖得咖啡一種飲品但又賣得平，一日要賣幾多 set 先交到租、買到料、交得起水電煤？」

網民並指出：「就算而家多咗人會夜咗飲啡，但始終有好多人未必飲到驚瞓唔著 - 我係以己度人 - 咁你個營業時間可以有幾長？」

網民詳列7大現實問題

更有熱心網民留下長文回覆，列出 7 大現實問題，勸事主先算清這筆數：

•邊區？多唔多人流？人流係咩年紀？會唔會飲咖啡？

•租舖仲使唔使裝修？有幾多嘢要配置要買？即係租咗到開舖前，仲有幾多支出？

•係咪自己做晒？唔請人？

•當2萬1租金，預計每日做到幾多生意？減埋水電租、來貨，夠唔夠人工畀自己？

•每日平均做唔做到 50 個 set？即係計埋（寫字樓區、工業區、星期六日無乜生意；又即係住宅區，得朝早返工時間旺，而家巿道仲要啲人返大陸消費）。

•頭幾個月都分分鐘無乜客，要捱，你預夠錢捱到 3 至 6 個月嘅話，就無所謂。

•如果計唔掂條數，真心，唔好嘥時間嘥精神嘥錢，開舖做老闆係件好辛苦嘅事。

網民：套餐組合突兀

這項「咖啡配燒賣」的中西合璧產品定位，也被不少網民指出在消費心理上非常矛盾。有網民調侃這個套餐組合實在太突兀：「就算你啡好飲、小食好食，呢兩樣嘢放埋一齊本身就係錯晒。你去酒樓會唔會叫侍應『畀杯 Iced Americano 我啊，唔該』？」

此外，小店在採購上完全欠缺議價能力。網民提醒，這個平民早餐市場早已被連鎖巨頭壟斷，小店不論在成本、出餐速度，以至宣傳上，都極難跟財團抗衡。

雖然大部分留言都在潑冷水，但也有人發揮創意，笑言：「咖啡梗係配我哋糖蔥餅同龍鬚糖啦！😂」

資料來源：moose.0432＠Threads

相關閱讀：

擬東涌新屋邨開舖做生意 翔東邨準老闆上網求生意大計 網民獻計做「呢行」實賺