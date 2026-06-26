天氣｜天文台取消黃色暴雨警告信號

一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。天文台今日（26日）於下午2時取消黃色暴雨警告信號。

天文台預測，本港今日天氣大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，氣溫介乎28°C至32°C，吹輕微至和緩西南風。

根據九天天氣預報，天文台預料明日（27日）天氣大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大，氣溫介乎27°C至31°C；周日（28日）天氣大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，氣溫介乎27°C至31°C。

七一氣溫飆升至33°C

隨著副熱帶高壓脊在下周初至中期向西伸展並覆蓋中國東南沿岸，本港的驟雨將逐漸減少，天色明顯好轉。下周一（29日）天氣大致多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多及有雷暴。日間短暫時間有陽光，氣溫介乎28°C至32°C；下周二（30日）部分時間有陽光，局部地區有驟雨，氣溫介乎28°C至32°C。

至於七一假期當天，本港部分時間將有陽光，雖然仍有幾陣驟雨，但日間天氣酷熱，氣溫飆升至33°C。

在上午十時，熱帶風暴米克拉集結在沖繩島之西北偏北約160公里，預料向東北移動，時速約28公里，橫過琉球群島一帶。 同時，熱帶風暴海高斯集結在大阪以南約1060公里，預料向北移動，時速約60公里，移向日本以南海域。