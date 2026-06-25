堅彌地城海旁建行人板道 填海0.25公頃料2031年完工 為海港條例修訂後首項目

《財政預算案》提出在堅彌地城海旁興建新行人通道。政府計劃於上址海傍興建長200米、闊10米的行人板道，貫通卑路乍灣至加多近街，涉及填海0.25公頃，料2028年中動工，2031年中完成。海濱事務委員會主席何文堯表示，項目是《保護海港條例》去年修訂容許不多於0.8公頃的改善海港工程後，首個利用相關機制的改善海濱設施。政府將於下月9日諮詢中西區區議會，明年上半年諮詢相關持份者，並爭取於2028年中向立法會申請撥款。

板道設計結合觀景及生態元素

土木工程拓展署早前向海濱事務委員會提交文件，建議於堅彌地城興建一段200米長的海濱行人板道，由東面卑路乍灣至西邊加多近街，板道兩端將設有觀景台、綠化設施及座位等。離岸板道寬度為10米，讓遊人散步、慢跑及欣賞維港景色。設計將展示新舊交融的概念，遊人可於板道上近距離觀看該處有逾百年歷史的海堤。

項目涉及填海面積約0.25公頃，屬於《保護海港條例》容許的0.8公頃要求內。項目料2028年中動工，2031年中完工。考慮到極端天氣帶來水位上升等威脅，板道除於八號或以上風球懸掛時會暫停開放外，署方亦考慮提升安全設計。板道位置將不會影響海上交通，亦已預留位置，不會影響未來道路基建的可能發展。

海濱事務委員會昨日討論有關建議，主席何文堯表示，項目是《保護海港條例》去年修訂後，首個利用簡易機制的改善海濱設施。他指出，項目在加多近街一邊設有階梯式座位，讓遊人可朝西面欣賞日落景色，同時會製造自然生態海岸線，以預製件製造凹凸表面，讓海洋生物棲息，增加維港海岸線生物多樣性，均是較佳的設計。

逾百年歷史海堤待古蹟辦評級

堅彌地城板道位置的海堤估計有逾一百年歷史，相信是港島北最古老的海堤之一。古蹟辦正進行評估，預計今年下半年公布評級。何文堯相信，海堤是重要的古蹟，有需要保留，相信評級後政府會提出保育方案。但他認為，避免海堤受海水拍打並不現實，或可從保養方面着手。

記者：曾偉龍