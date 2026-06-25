回歸29周年︱奧海城7.1睇世界盃有機會贏「Switch 2」 多個信和商場設巨型扭蛋機派逾萬份禮品

為慶祝香港特別行政區成立29周年，信和集團特意準備免費派發活動。市民只需於7月1日親臨屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及利東街，即可免費參與超巨型扭蛋機遊戲，有機會獲得人氣零食、飲品等逾萬份精選小驚喜，讓市民感受節日的歡樂與祝福。禮品數量有限，先到先得，送完即止。

三大商場睇波期間可獲高達$120「S現金券」

正值世界盃，信和三大商場正舉辦「Goal Together 全城開波」活動，免費足本直播104場賽事。其中奧海城及屯門市廣場分別設有430吋及540吋巨型大電視及人造草地，打造震撼觀賽體驗，與全港球迷一同投入這項體壇盛事。S⁺ REWARDS會員於奧海城、屯門市廣場及荃新天地現場「睇波」期間，只需掃描現場QR Code，即可領取高達120元「S現金券」。

奧海城7.1有機會贏「Nintendo Switch 2」主機

7月1日早場「睇波派對」更設有遊戲環節，奧海城送出「Nintendo Switch 2」主機，屯門市廣場送出「LEGO®足球模型」，與球迷一同慶祝。而在當日奧海城亦特別邀請「星級球迷」香港足球先生葉鴻輝「英雄輝」三代同堂，與同是忠實球迷的爸爸及4歲兒子一同出席早晨親子睇波派對，分享足球傳承的動人故事，體現跨代共融的足球精神。

暑假期間，信和集團更推出多重購物獎賞，透過「開心購物節」及「香港夏日盛會」，市民透過S+ REWARDS、HKT AR Lens、AlipayHK應用程式及HK01會員專區，有機會領取20元S現金券，每人可領高達120元S現金券，同時享有超過200項豐富商戶優惠，讓市民盡情消費，共享節日喜悅。

七一回歸︱信和：冀為大眾增添歡樂與祝福

為熱烈慶祝香港特別行政區成立29周年，信和集團與全港市民共享節日喜悅，在多區物業佈置各種中國國旗及香港特區區旗裝飾，張燈結彩為全城注入濃厚的喜慶氣氛。信和指，去年設置「超巨型扭蛋機」活動反應熱烈，市民踴躍參與，今年將繼續免費大派逾萬份精選小驚喜，禮品包括多款人氣零食及飲品等。信和期望透過活動， 為這個具有歷史意義的日子增添歡樂氣氛，進一步提升社區的幸福感。

信和集團首席商務總裁蔡碧林表示，香港特別行政區成立29周年，是充滿意義的日子，標誌著香港持續邁向穩定與繁榮。信和集團一直以來與香港市民並肩同行，見證香港的發展與進步。信和集團旗下數十個物業已懸掛多達數以千計的中國國旗及香港特區區旗與市民共慶這個重要時刻。

蔡碧林說，為和市民一同分享，特別準備充滿趣味性的巨型扭蛋機，免費大派逾萬份禮品及推出多項消費獎賞。適逢四年一度國際足球盛事，三大商場免費足本直播104場賽事以連結社區，更安排「睇波派對」活動送豐富禮品，希望為大家在七一期間增添更多歡樂與祝福，信和將繼續以實際行動回饋社會，攜手與市民建構更美好未來。