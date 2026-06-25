投資推廣署辦歡迎會 北歐物流企業有意進駐北都 黃金企業擬在港建產業鏈

投資推廣署今午（25日）在政府總部舉辦國際及內地企業來港發展歡迎會，感謝他們對香港營商環境的信任和支持，並公布投資推廣署上半年招商成果。有落戶香港的北歐國際物流公司代表表示，未來或會進駐北部都會區，並稱在地緣政治緊張情況下，相信香港憑藉營商便利、基建完善及國際地位，未來仍可從中受惠。她又稱，香港第一個五年規劃的措施方向正確，對行業未來發展帶來裨益。

投資推廣署在政府總部舉辦國際及內地企業來港發展歡迎會。

北歐物流公司有意進駐北都

北歐國際物流亞太區可持續發展總監Nina Barton表示，該公司目前在香港有14個業務點，包括貨倉及冷鏈倉等，分布於香港不同地區。被問到會否考慮在洪水橋現代物流圈進行投資，她坦言該公司有意在港擴展業務，未來或會進駐北部都會區，目前團隊正研究下一步發展方向，考慮因素包括業務布局、發展方向及客戶需要，但定必會關注物流圈的發展。

至於地緣政治的影響，她承認對公司業務有影響。在中美貿易爭議中推動了大量國際貿易，過去數年來自東南亞、印度及孟加拉的貨物分揀大幅增加，而香港正好處於中間位置，可從中受惠。她又稱，香港作為國際航空樞紐有其優勢。

對於政府正規劃本港第一個五年規劃，她指很高興當中明確提及物流是重點之一，並會持續發展及投資基礎設施，希望當局繼續聚焦香港作為航空樞紐的角色。她亦認為聚焦於綠色氫能的生產十分重要，有助該公司在香港逐步減碳，降低設施及業務的碳足跡，並推動建築物改造及逐步取代化石燃料。據她目前所見，她完全支持計劃中列出的措施，並相信這些措施會為行業帶來裨益。

北歐國際物流亞太區可持續發展總監Nina Barton認為，香港在地緣政治下可受惠。

紫金黃金國際有限公司副總裁廖建生指，公司正積極探索在香港建立黃金產業鏈。

黃金企業：積極探索在港建黃金產業鏈

另外，政府正推動香港建立大宗商品交易生態圈，去年《施政報告》更明確指出，要推動機管局及金融機構擴充黃金倉儲容量，計劃於3年內儲量突破2,000噸，將香港打造成全球信賴的黃金儲備樞紐。

紫金黃金國際有限公司副總裁廖建生表示，早前在港上市已獲得資本市場的高度認可，香港已是該公司重要的海外平台，更是對接海外投資者的重要窗口。公司正積極探索依托香港國際黃金交易中心，在香港建立包括潔淨模式的黃金精煉、黃金倉儲等在內的黃金產業鏈，他又透露正與政府溝通落實細節。

記者、攝影：郭詠欣