加電費︱港燈燃料費上調34%至每度電41.9仙 稱中東局勢不穩加價無可避免 預告將繼續上升

港燈宣布，7月份燃料調整費為每度電41.9仙，較6月的31.3仙上調10.6仙，加幅為33.9%。港燈指，有關調整進一步反映國際燃料價格受中東戰事影響而顯著上升，由於「遞延效應」，現時收費仍未完全反映燃料成本的最新變動。港燈說，中東局勢未明朗，未來燃料調整費將繼續上升。

中東局勢未明朗 預告燃料費續升

港燈指，每月燃料調整費是按既定機制、根據過去三個月平均實際燃料成本計算。7月的燃料調整費是按今年3月、4月及5月的平均燃料成本而釐定，當時國際油價及天然氣價格正受中東戰事影響而明顯上升。

港燈說，中東局勢未明朗，未來燃料調整費將繼續上升。

港燈：僅收回實際燃料成本

港燈發言人強調，公司連月來已採取不同措施，包括調整燃料組合及調動氣源，應對中東戰事導致來自該地區的液化天然氣供應驟停的影響，避免電力供應受到天然氣短缺而有所限制。

港燈表示，未來會繼續密切監察國際能源市場的變化，透過多元燃料採購、優化燃料組合及審慎庫存管理，致力控制燃料成本，在確保電力供應的同時，符合排放限值以及減低價格波動對客戶的影響。另外，燃料調整費一直按透明的「實報實銷」機制釐定，港燈指公司僅收回實際燃料成本，並不從中獲利。