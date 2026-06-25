消委會｜變色鏡片投訴遞增 貨不對辦惹爭議 一文睇清變色原理、鏡片壽命及選購貼士！

隨着佩戴變色眼鏡的人士愈來愈多，相關的消費糾紛與投訴亦有所遞增，不少人對其實際效果及品牌存有誤解。有消費者投訴，在駕駛時，鏡片完全沒有變色，令眼睛因受強光干擾 而引起駕駛安全危機。消委會最新發有的《選擇》月刊，解釋變色眼鏡背後的技術原理與限制，下文為您精心整理變色鏡片即睇變色眼鏡原理、防紫外線及變色鏡片壽命！

隨着「變色眼鏡」日趨普及，相關投訴亦有所增加。常見的消費糾紛包括：消費者發現實際變色效果與宣傳圖片的深色效果相去甚遠；駕駛時鏡片沒有變色，導致眼睛受強光干擾而危害駕駛安全；以及部分商戶未有清晰解釋鏡片的所屬品牌，導致消費者產生「貨不對辦」的誤會。

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變色鏡片的核心技術為「光致變色」（photochromic），鏡片內含「變色分子」。當身處戶外時，紫外線會促使變色分子改變形狀或結構，令鏡片變深色；回到室內後，隨着紫外線減少，環境熱能會使分子恢復原狀，鏡片便回復透明。

變色鏡片的變色原理。《選擇》圖片

必須注意的是，變色鏡片只對紫外線產生反應，而非「光線愈強就愈黑」。在陰天，紫外線仍可穿透雲層，故鏡片仍會輕微變色。此外，鏡片變色是光與熱的動態平衡。紫外線使鏡片變深，而溫度（熱能）則促使鏡片回復透明。因此，在同一紫外線水平下，天氣愈熱，鏡片變色愈淺；天氣愈冷，鏡片顏色則愈深、褪色速度也愈慢。宣傳圖片多在理想的環境拍攝，例如在恆温且紫外光燈照射的理想條件下拍攝，與實際大熱天時的使用效果有異，消費者選購時應主動向店員查詢。

變色是一場「光」與「熱」的角力。《選擇》圖片

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變色與褪色並非瞬間完成。在實驗室測試中，市面大多數變色鏡片由透明變為深色平均需時約30秒；然而，由深色褪至透明狀態，則平均需要約2至3分鐘。在寒冷天氣下，褪色時間會進一步延長。

因此，當用家從陽光普照的戶外進入陰暗的室內環境（例如駕駛進出隧道、停車場）時，必須格外留意。在這段數分鐘的過渡期內，視野會維持偏暗，駕駛人士及平衡力較弱的長者應特別注意周遭環境安全，防範意外發生。

變色並非瞬間完成，褪色需更多時間。《選擇》圖片

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變色鏡片並非永久性產品。鏡片內的變色分子在每次變色循環中，都會因疲勞而有極微量損耗。隨着時間過去，化學反應會逐漸失效。此外，長期曝曬、高溫環境以及不當清潔（例如使用酒精擦拭鏡面）都會加速鏡片老化。

在正常使用情況下，變色鏡片的有效壽命約為2至3年。此後，消費者會發現鏡片的變色深度明顯變淺，變色及褪色速度亦會減慢，甚至在室內時仍會殘留一層淡淡的底色。這是正常的鏡片老化現象，消費者在選購前應有合理預期，並適時更換眼鏡。

已老化的變色鏡片在室內仍留有淺底色。《選擇》圖片

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變色鏡片的輕薄程度取決於其材料的「折射率」。折射率愈高，鏡片愈輕薄，但成本亦相對較高，所以要求「超薄鏡片」通常要收取附加費。

現時主流的變色技術主要分為兩類：

「基變」：將變色分子混入鏡片原料中，整塊鏡片從外到內均會變色。

「膜變」：透過特定技術將變色分子塗抹在鏡片表面，鏡片核心仍是普通透明材料。

對於近視400度以上、屈光度數較高的用家，若追求又輕又薄的眼鏡，須留意目前只有「膜變」技術能配合高折射率。對於度數較低（近視400度以下）且預算有限的消費者，基變技術已足夠應付日常需要。而追求快速、均勻變色或度數高的用家，則建議優先考慮膜變鏡片，並可查詢是否設有防刮花鍍膜以延長鏡片壽命。

基變鏡片的變色分子分布在鏡片物料內，膜變鏡片的變色分子則只存在於鏡片的表面。《選擇》圖片

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許多消費者常將「變色鏡片」與單一特定品牌畫上等號。事實上，市場上有多個光學品牌均有推出變色鏡片產品。為避免貨不對辦，消費者在選購時應向店員確認產品品牌，並要求在訂單收據上清楚列明品牌名稱，商戶亦有責任主動交代。

此外，深色變色鏡片不限於灰色，坊間亦有其他顏色。消費者應按日常需求挑選，例如：灰色和茶色最貼近自然景物顏色；經常在烈日下進行戶外活動，可選擇較深色的款式。

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根據國際標準 ISO 12312-1，太陽眼鏡及變色鏡片按「可見光透光率」分為5個類別。當變色鏡片在強烈陽光下達到「類別 4」深度時，會變得極深色，嚴重影響駕駛者辨識道路和交通燈號的能力。若汽車擋風玻璃具備減光功能，視野會更為昏暗。

因此，「類別 4」的鏡片被明確禁止用於駕駛，這類產品亦被要求標註「不適合駕駛及道路使用」警告字句。駕駛人士如選用此類鏡片，應另備一副淺色太陽眼鏡或普通眼鏡以保安全。此外，大部分汽車擋風及側窗玻璃已過濾大部分紫外線，導致一般變色鏡片在車內變色效果較弱，甚至不變色。如有需要，可向店員查詢專為車廂使用而設計、能被可見光觸發變色的鏡片，但須接受其在室內時會略帶淺底色。

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雖然變色眼鏡具備「一鏡兩用」的便利性，但並不能完全取代太陽眼鏡：

固定色太陽眼鏡：遮光表現穩定，顏色深淺不變，戴上後能即時阻隔紫外線。其包覆設計可阻擋側面漏光及來自不同角度的反射光。專業運動太陽眼鏡及滑雪鏡更能有效應對路面、水面或雪地的反光。然而，在室內佩戴會使視野偏暗，需摘下太陽眼鏡 或更換其他眼鏡。

變色鏡片：專為解決頻繁更換眼鏡的「不便」而設，變色鏡片的好處能智能調光，方便進出室內外。

以下為變色鏡片和普通太陽眼鏡的性能和使用比較：

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香港眼科視光師學會司庫陳敏琪提供了以下選購變色鏡片的5個注意事項：

變色與褪色速度：日常頻繁進出不同光線環境的人士（如教師、駕駛者、醫護），，應了解鏡片由深轉淺所需的時間，需時愈短愈適合節奏快的用家。 防護能力：包括紫外線（UVA/UVB）與藍光的保護範圍。正規變色鏡片應能阻 隔 100%的紫外線。部分新型鏡片在室內也有防藍光功能，這對長時間使用電 子屏幕的人有幫助。 材質與鍍膜：不同材質（如高折射率或聚碳酸酯）會影響變色速度，建議同時選擇防反光及抗刮花鍍膜的鏡片。 顏色選擇：灰色與茶色最貼近自然。若經常在烈日下進行戶外活動，可選深色系列。 使用場合：部分變色鏡片在車內變色效果有限（因擋風玻璃會阻隔部分紫外 線）。如需長時間駕駛，可考慮選用專為車內使用而設計的變色鏡片

總括而言，變色鏡片的主要優點在於兼顧視力矯正與智能調光。新一代產品性能已大幅提升，部分能在1至2分鐘內回復透明。建議消費者向視光師詳細說明個人使用習慣，以挑選最合適的鏡片及顏色。

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陳敏琪建議，日常清潔變色鏡片時，應使用鏡片專用中性清潔液或稀釋的洗潔精，配合超細纖維布輕輕擦拭，切忌用紙巾或衣物摩擦，亦避免使用熱水，以免破壞光致變色結構與鍍膜。此外，清洗時應防止鏡片接觸酒精、溶劑、護膚品、髮膠、漂白劑或防蚊液等化學品。切勿將眼鏡長時間放在烈日下的車廂內（車內溫度可超60°C），高溫會令變色層加速老化。不佩戴時，應放入眼鏡盒。

陳敏琪建議每2至3年檢查或更換鏡片。若發現褪色時間變慢、變色不均、表面出現裂紋、刮花、鍍膜脫落，或在室內、夜間殘留明顯底色，均代表鏡片已老化。如度數有變或佩戴後出現眩光、不適，亦應重新驗配。長期戶外工作者的更換週期應相應縮短。

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