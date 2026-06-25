撞車碰瓷黨 涉案夫婦落案被控20罪 今缺席法庭聆訊 官發拘捕令

警方調查新型「撞車碰瓷黨」至今拘捕25人，其中一對涉案夫婦早前已被落案起訴欺詐、企圖欺詐及妨礙司法公正等共20罪，原定今於東區裁判法院首度提堂。惟涉案夫婦並未到庭出席聆訊，主任裁判官張志偉指法庭收到男被告信件，稱其妻留下遺書後不知所蹤，正極力尋找妻子及未能出席聆訊。惟張官指自殺未遂屬刑事罪行，被告也沒有報警尋找妻子。控方亦指被告有擔保在身，理應出席法庭聆訊，故向法庭申請拘捕令，獲張官批准。

被指謊稱車輛發生意外向多間保險公司詐騙保險金

被告為37歲司機李德輝及38歲護士江美珊。

李德輝被控5項欺詐及2項企圖欺詐罪，指他於2022年9月至2023年10月期間分別欺騙世聯保險有限公司、昆士蘭聯保保險有限公司、中國平安保險(香港)有限公司、安盛保險有限公司及大新保險有限公司，即虛報的士或私家車在發生意外後到Gloria Vehicle Management Company維修，詐騙及誘使上述保險賠償維修費用；及於2023年4月至2026年2月企圖以相同手法詐騙安盛保險及利寶國際保險有限公司。

涉申索訴訟前訛稱其車輛車禍後進行維修

李另被控7項妨害司法公正罪，指他於2022年9月至2026年6月分別7次透過其事務律師，在訴訟前通知書中訛稱其的士或私家車發生交通意外後，到Gloria Vehicle Management Company進行維修，以支持李擬提出的人身傷害申索。

江美珊被控2項欺詐、1項企圖欺詐及3項妨害司法公正罪，指她於2022年9月至2023年8月向香港汽車保險局及昆士蘭聯保保險虛報她在交通意外中蒙受入息損失共約19.8萬元，詐騙及誘使對方支付損害賠償；及在2024年3月至2026年2月企圖以相同手法欺騙中國太平保險；以及透過其事務律師，在訴訟前通知書中訛稱就上述交通意外中蒙受損失，以支持其人身傷害申索。

案件編號：ESCC1533/2026

法庭記者：王仁昌