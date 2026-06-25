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香港義工獎2026啟動 首設「賽馬會眾心行善家庭義工獎」 推動跨代行義

社會
更新時間：12:19 2026-06-25 HKT
發佈時間：12:19 2026-06-25 HKT

「香港義工獎2026」踏入5周年，以「行義無界限」為主題，今屆首設「賽馬會眾心行善家庭義工獎」以及推出全新「企業義工獎」評估機制，冀鼓勵更多市民、家庭、企業及機構積極投入義務工作。 

家庭義工獎：讓關愛文化在家庭及社區延展

由民政及青年事務局與義務工作發展局合辦、香港賽馬會慈善信託基金透過「賽馬會眾心行善」計劃支持的「香港義工獎」，今年首設「賽馬會眾心行善家庭義工獎」，希望鼓勵家庭成員攜手參與義務工作，推動跨代行義，讓關愛文化及義工影響力在家庭與社區間傳承延展 。

大會同時推出「企業義工獎」全新評估機制，新機制設有四個重點推動企業參與，包括設立不同程度門檻，讓更多企業獲嘉許，鼓勵企業參與；將流程簡化，整合原有架構，建立更清晰的認證指標；同時考慮服務時數與質量，作出全面表揚；創造公眾易於辨識及具認受性的企業義工嘉許認證制度。

義務工作發展局：冀企業鼓勵員工參與

義務工作發展局主席彭韻僖期待更多父母帶同子女參與義務工作，「我們認為從小培養子女做義工是很重要，可以以家庭為單位、跨代共融去做義工，希望更多家庭一齊參與，令社會更加幸福。另外我們亦就『企業義工獎』推出全新評估機制，希望企業花更多心思及創意，鼓勵員工參與，令到義工的能力及動力更強大。」

主辦單位於6月24日舉行「香港義工獎2026」啟動禮，民政及青年事務局副局長梁宏正在致辭時表示，啟動禮匯聚歷屆得獎者、社福界領袖、企業夥伴以及社會各界熱心人士，有助推動社區義務工作發展，並呼籲各界人士報名參加「香港義工獎」。賽馬會慈善事務總經理（家中青幼）曾芷詩透露，新增的「賽馬會眾心行善家庭義工獎」，可以培育下一代關愛的價值觀，讓服務精神代代傳承。

義工分享：幫助別人時會有滿足感

廖銀妹經常帶同10歲的雙胞胎女兒馮凱恩和馮凱賢參與義務工作，過去兩年透過參與家庭義工隊得到「義工時數銀獎」，「和她們第一次參與的義務工作是賣旗籌款活動，她們知道自己可以幫助別人時會有滿足感。每次完成義務工作後，我們會反思，每次均有得著，也可以學習不同的事物及增加幸福感，讓她們知道自己身在福中，可以幫到其他人，自己亦感到開心。」說到最辛苦的一幕，凱恩分享了一個到農場摘菜的經歷，「有一次我們到農場摘菜，當天日曬雨淋，我們到農場後要冒雨摘菜，之後要將菜包好，再坐車送給長者。我們全身濕答答，加上滿身是汗，感到好辛苦，但我們見到長者很開心，我們感到好滿足，覺得自己的辛苦是好值得。」

「香港義工獎2026」現已接受報名及提名，截止日期為2026年8月31日。
 

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