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天文台｜雷暴與酷熱警告雙重夾擊！周末迎狂風雷暴 未來9日持續有雨

社會
更新時間：12:21 2026-06-25 HKT
發佈時間：12:21 2026-06-25 HKT

本港迎來極端不穩定的天氣。天文台今日（25日）表示，本港正受高溫及惡劣天氣雙重夾擊，目前雷暴警告、酷熱天氣警告及黃色工作暑熱警告同時生效。新界局部地區更熱飆至34.2度。受低壓槽影響，本周末將迎來頻密驟雨及狂風雷暴；預計要到下周初，隨着副熱帶高壓脊覆蓋，雨勢才會逐漸減少，但下周三（7月1日）的七一回歸假期日間，氣溫將再度攀升至33度酷熱水平。天文台呼籲市民未來數天外出需帶備雨具，並務必補充足夠水分防暑。

新界多區熱爆 局部地區高溫達34.2度  周末迎來狂風雷暴

本港廣泛地區氣溫已突破30度，其中元朗及西貢將軍澳一帶錄得全港最高的34.2度，大埔及北區亦高見33.6度及33.3度。天文台為此發出特別天氣提示，提醒市民如感不適，應立刻休息或求助，需要時盡快求醫。

一道低壓槽會在未來兩三日於華南沿岸至南海北部徘徊。預料明日（26日）至星期日（28日）本港天氣不穩定，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。周末期間顯著降雨概率處於「高」水平，部分地區雨勢較大，氣溫介乎27至32度。

下周初雨勢漸減 日間持續酷熱

隨着副熱帶高壓脊逐漸覆蓋中國東南沿岸，下周初至中期廣東地區的驟雨將會減少。天文台預計，由下周二（30日）起，顯著降雨概率將回落至「低」水平，本港將部分時間有陽光，但局部地區仍有一兩陣驟雨。下周三（7月1日）及下周四（7月2日）日間天氣將再度變得酷熱，市區最高氣溫預測高達33度，市民需持續做好防曬及防暑準備。

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