中大校長盧煜明獲劍橋大學頒授榮譽醫學科學博士 首位香港科學家獲此榮銜

香港中文大學（中大）校長盧煜明於6月24日在英國劍橋大學畢業典禮獲頒授榮譽醫學科學博士學位，成首位獲此榮銜的香港科學家。

盧煜明表示，獲劍橋大學頒授此項榮譽，對他而言意義非凡，因為他正是在這所學府踏上成為醫生科學家之路。他感謝研究團隊和眾多參與臨床研究的孕婦和癌症病人，他們的貢獻令到他的研究進展可以從實驗室帶到臨床應用。作為一名在香港發展科研事業、現任中大校長的科學家，他深切體會到大學在推動知識進步、服務社會方面所肩負的使命。這項肯定將進一步堅定他帶領中大開創新局面的決心，推行《中大策略發展計劃2026–2030》，深化跨文化聯繫，促進更具意義的國際合作，並致力將大學發展為具長遠影響力的創新與協作樞紐。

他續說：「我盼望這項個人成就能啟發更多人追尋自己的志向，體會到真正的成就源於持之以恆的努力、持續不懈的學習，以及在面對挑戰與挫折時迎難而上的勇氣。」

獲劍橋大學伊曼紐爾學院授予名譽贊助院士

盧煜明同時亦獲劍橋大學伊曼紐爾學院授予名譽贊助院士（Benefactor Bye-Fellow）頭銜，以表彰其樂善好施、慷慨襄助博士後科研計劃的舉措。

無創產前檢測及液體活檢廣獲肯定

盧煜明在無創產前檢測及液體活檢方面的開創性貢獻廣獲肯定，其突破性研究革新全球產前檢測模式，並開拓癌症早期檢測新領域，顯著提升孕婦及胎兒安全，亦為全球腫瘤學研究開創嶄新方向，奠定其在國際醫學界的領導地位。無創產前檢測技術現已於全球超過100個國家採用，累計惠及逾一億名孕婦。盧煜明近年亦將液體活檢技術應用於癌症早期檢測，成功研發可同時偵測多種癌症的血液測試技術，並推出作臨床應用。

97年返港投身教學與科研 25年任中大校長

盧煜明於1997年在完成劍橋大學及牛津大學的學業後，加入中大化學病理學系擔任高級講師，及後更出任中大醫學院副院長（研究），致力推動科研創新與人才培育，強化大學在醫學研究及臨床應用方面的影響力。他返港後投身中大的教學與科研工作近三十載，對大學及其使命建立了深厚的聯繫，並於2025年出任中大校長，進一步貢獻大學的未來發展及提升其國際影響力。

續領中大推動科研創新及跨學科發展

盧煜明同時擔任李嘉誠醫學講座教授及化學病理學講座教授。作為中大校長，他會繼續帶領中大推動科研創新及跨學科發展，包括深化液體活檢技術於癌症及其他重大疾病的臨床應用，並透過粵港澳大灣區科研協作及最新成立的香港具身智能實驗室等平台，培育更多具國際視野的優秀人才，並致力提升大學的全球影響力，為社會及人類福祉作出更大貢獻。

研究成果影響全球醫學科學界 屢獲殊榮

盧煜明的研究成果對全球醫學科學界影響深遠，自2022年起出任香港科學院院長，他致力促進本地科研生態的長遠發展，並加強香港與內地及國際科研界的交流合作。多年來，他在中國內地亦屢獲高度肯定，包括榮獲有「中國諾貝爾獎」之稱的首屆「未來科學大獎—生命科學獎」、成為首位華人科學家獲頒「復旦—中植科學獎」，以及當選中國科學院院士，並獲頒首屆「騰衝科學大獎」，充分體現其科研成就對國家醫學科技發展的重要貢獻。與此同時，盧煜明亦屢獲國際殊榮，包括「湯森路透引文桂冠獎」、「科學突破獎—生命科學」、英國皇家學會生物學科「皇家獎章」、「拉斯克獎—臨床醫學研究」及「希門尼斯—迪亞斯講座獎」等。此次獲劍橋大學頒授榮譽博士學位，進一步印證了其在國際醫學界的頂尖地位，亦彰顯香港科研實力備受國際肯定。