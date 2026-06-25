Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台：強雷雨帶漸移近珠江口 料未來兩三小時影響本港

社會
更新時間：18:31 2026-06-25 HKT
發佈時間：18:31 2026-06-25 HKT

高空反氣旋正覆蓋廣東沿岸及南海北部。同時，與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東內陸。

天文台今日（25日）晚上6時半發特別天氣提示，指一道強雷雨帶正逐漸移近珠江口地區，並預料會在未來兩三小時影響本港。市民請留意天氣變化。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

在上午五時，強烈熱帶風暴米克拉集結在沖繩島之西南約430公里，預料向東北偏北移動，時速約18公里，橫過琉球群島一帶。 同時，熱帶風暴海高斯集結在沖繩島之東南約1440公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，橫過西北太平洋。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。稍後局部地區有雷暴。吹和緩西南風。

展望明日天氣漸轉不穩定，週末期間有驟雨及雷暴。隨後一兩日仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。

高空反氣旋會在今日繼續為廣東帶來酷熱的天氣。隨著反氣旋減弱及受一道低壓槽影響，未來一兩日華南有驟雨及雷暴。預料高空反氣旋會在下週初再度覆蓋廣東，該區驟雨逐漸減少，天色好轉。預料一道廣闊低壓槽會在下週中後期影響南海中北部。此外，熱帶氣旋米克拉會在今明兩日橫過琉球群島一帶，隨後靠近日本本州南部，而熱帶氣旋海高斯會移向日本以南海域。

最Hit
深水埗鱷魚｜附近單位再檢最少30隻爬蟲動物 包括蛇及蜥蜴 35歲女子被捕
01:21
深水埗鱷魚｜附近單位再檢最少30隻爬蟲動物 包括蛇及蜥蜴 35歲女子被捕
突發
6小時前
陳敏兒安息禮｜笑容慈祥遺照曝光 陳敏兒穿畢業袍象徵人生畢業 兒子廖文信、廖文哲永念親恩
02:30
陳敏兒安息禮｜笑容慈祥遺照曝光 陳敏兒穿畢業袍象徵人生畢業 兒子廖文信、廖文哲永念親恩
影視圈
6小時前
港青赴台打工慘變詐騙犯！坐監2年淪無證「人球」 燒盡家人老本崩潰：「每日諗緊點生存」｜Juicy叮
港青赴台打工慘變詐騙犯！坐監2年淪無證「人球」 燒盡家人老本崩潰：「每日諗緊點生存」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
陳敏兒安息禮丨圈中人抵達教堂 蔡少芬張晉獻唱聖詩 鄧萃雯、胡楓、杜琪峯伉儷致意
陳敏兒安息禮丨圈中人抵達教堂 蔡少芬張晉獻唱聖詩 鄧萃雯、胡楓、杜琪峯伉儷致意
影視圈
4小時前
陳敏兒安息禮｜周潤發夫婦劉德華送花圈致哀  蔡少芬張晉：敏兒姐天家再聚
陳敏兒安息禮｜周潤發夫婦劉德華送花圈致哀  蔡少芬張晉：敏兒姐天家再聚
影視圈
5小時前
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-24 10:43 HKT
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
7小時前
陳敏兒安息禮丨長子廖文哲落淚致辭 與母曾無所不談到保持距離：佢話我知咩係無條件嘅愛
陳敏兒安息禮丨長子廖文哲落淚致辭 與母曾無所不談到保持距離：佢話我知咩係無條件嘅愛
影視圈
3小時前
00:56
天文台｜雷暴與酷熱警告雙重夾擊！周末迎狂風雷暴 未來9日持續有雨
社會
7小時前