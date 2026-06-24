雙程證福建女遭親人利用來港開戶 認洗黑錢逾6.8億港元 官考慮毫無得益判囚4年半

23歲持雙程證福建女子受堂姐夫唆使來港開戶，戶口在其不知情下被用以洗黑錢逾6.8億港元。她承認兩項洗黑錢罪，高等法院法官郭啟安判刑時指，她被親戚操縱利用，聽從長輩要求來港開戶並借出戶口，並非案件主腦，也不知悉資金來源。本案涉及金額龐大，其案中角色屬低層，並無任何個人得益，法官考慮她初犯、及早認罪及品格良好，判囚4年半。

所開戶口曾有多筆資金進出轉帳紀錄

現年31歲女被告曾燕军承認兩項洗黑錢罪，她承認曾於2017年12月8日開立星展銀行戶口，帳戶名稱為2017年8月8日註冊成立的新晟達貿易有限公司(New Sheng Da Trading Limited) ，被告是公司唯一董事及股東，報稱公司業務為紡織品貿易。她申報自己預期每月收付約港幣70萬元，申報資金來源地為「以色列、德國、越南」。

被告開戶時附上雙程證及身份證副本，並提交一份合同《棉布料購銷合同》，聲稱新盛達向泉州善美貿易有限公司購買價值人民幣11.85萬元的棉布。2018年1月15日至2018年10月3日期間，帳戶收取港幣8.63萬元後被全部轉走，隨後進行13次網上轉帳，把港幣約5萬元轉入美元子帳戶，又把港幣約2萬元轉至香港公司HYJ Industry。帳戶截至2018年10月3日餘額為零。

而其美元子帳戶在2018年從46個來自杜拜、香港、美國、英國、中國、印度、新加坡等地的帳戶共收取255筆存款，總額逾8722萬美金，其後分1,773次轉帳至來自印度、中國內地、香港、美國、杜拜、厄瓜多爾、越南、台灣、巴拿馬、新加坡、阿曼、巴基斯坦、泰國、日本、沙特阿拉伯、印尼、哥倫比亞、巴林、斯里蘭卡、烏拉圭、馬來西亞、塞內加爾及拉斯海等地的256間公司，金額遭全部轉走。

接納僅受親人利用毫無個人得益判監4年半

被告2024年4月24日於羅湖入境香港時被捕，在警誡下保持緘默。被告過往未有提交稅務紀錄，公司在2018/19年度報稅時申報零收入，入境紀錄顯示，被告於公司註冊當日人不在港，開戶前一日到港，開戶翌日離港，直至2018年12月17日再次入境。

辯方資深大律師蔡一鳴求情指，被告受長輩唆使來港開戶時年僅23歲，全程並無獲取任何個人利益，純粹充當「傀儡戶口持有人」。高等法院法官郭啟安考慮被告早於裁判法院認罪，接納被告並非主腦，僅受親戚操縱唆擺來港開戶，沒有直接參與犯罪集團洗黑錢活動，亦不知錢從哪來，認為她案中角色低層。

法官又指，被告過往在福建語言培訓機構擔任行政主任，品格良好，在福建生活6年間積極參與義工服務，她遭堂姐夫利用及操縱，從而開戶借戶予堂姐夫，在不知情下協助洗黑錢。她被捕前僅新婚1個月，還押至今26個月，期間把握時間完成多項課程，表現出深切悔意。法官綜合考慮案中跨國元素，被告被親人利用，全程毫無個人得益，判囚4年半。

案件編號：HCCC386/2025

法庭記者：劉曉曦