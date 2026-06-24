樂風集團被指「撻訂」逾6.26億物業交易 遭投資公司入稟高院索償

43歲樂風集團創辦人周佩賢今年5月自殺輕生，樂風集團早前因擔保債劵遭入稟追討近1.3億元欠款，昨再被投資公司入稟高等法院。樂風集團被指以逾6.26億元購買物業後「撻訂」，投資公司要求法庭下令樂風集團需按《認沽期權契據》完成交易，或直接連本帶利支付逾6.26億元以及損害賠償。

原告為金御投資有限公司（Golden Victory Investments Limited），被告為樂風集團有限公司（Lofter Group Limited ）。

金御投資有限公司在入稟狀指，樂風集團有限公司違反2022年1月25日的《認沽期權契據》（Put Option Deed），遂入稟高等法院向樂風集團有限公司追討港幣626,666,210元，連同損害賠償及利息，另要求法院或下令樂風集團有限公司繼續以港幣626,666,210元或法院評定金額，按該《認沽期權契據》購買物業。

案件編號：HCA1071/2026

法庭記者：劉曉曦