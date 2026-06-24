Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

樂風集團被指「撻訂」逾6.26億物業交易 遭投資公司入稟高院索償

社會
更新時間：13:40 2026-06-24 HKT
發佈時間：13:40 2026-06-24 HKT

43歲樂風集團創辦人周佩賢今年5月自殺輕生，樂風集團早前因擔保債劵遭入稟追討近1.3億元欠款，昨再被投資公司入稟高等法院。樂風集團被指以逾6.26億元購買物業後「撻訂」，投資公司要求法庭下令樂風集團需按《認沽期權契據》完成交易，或直接連本帶利支付逾6.26億元以及損害賠償。

原告為金御投資有限公司（Golden Victory Investments Limited），被告為樂風集團有限公司（Lofter Group Limited ）。

金御投資有限公司在入稟狀指，樂風集團有限公司違反2022年1月25日的《認沽期權契據》（Put Option Deed），遂入稟高等法院向樂風集團有限公司追討港幣626,666,210元，連同損害賠償及利息，另要求法院或下令樂風集團有限公司繼續以港幣626,666,210元或法院評定金額，按該《認沽期權契據》購買物業。

案件編號：HCA1071/2026
法庭記者：劉曉曦

最Hit
00:36
中環內地男女出示假文件 要求轉賬港幣500億 銀行報警拉人
突發
19小時前
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
星島申訴王｜港女遇渣男 「結婚情騙」痛失300萬 慘變人肉提款機 無錢救癌父終病逝
03:49
星島申訴王｜港女遇渣男 「結婚情騙」痛失300萬 慘變人肉提款機 無錢救癌父終病逝
申訴熱話
6小時前
公屋新閘難倒長者 房署承諾派員上門調校 住戶曾「地拖棍」改裝自救｜Juicy叮
公屋新閘難倒長者 房署承諾派員上門調校 住戶曾「地拖棍」改裝自救｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
抽濕機水箱倒水=冇清潔！隨時滋生細菌兼發霉 電器行教3招清洗 留意1點免水箱變形
抽濕機水箱倒水=冇清潔！隨時滋生細菌兼發霉 電器行教3招清洗 留意1點免水箱變形
生活百科
23小時前
「億萬闊太」袁彩雲富豪老公罕曝光  撞樣馬浚偉官仔骨骨  女兒小學畢業神複製母美貌
「億萬闊太」袁彩雲富豪老公罕曝光  撞樣馬浚偉官仔骨骨  女兒小學畢業神複製母美貌
影視圈
5小時前
世界盃2026｜C朗吐烏氣高呼「我回來了」 馬帥：球隊首戰失利後成長
世界盃2026｜C朗吐烏氣高呼「我回來了」 馬帥：球隊首戰失利後成長
足球世界
4小時前
鄭嘉穎被轟小器拉黑網民？不滿老婆「再婚」遭洗版爆公關災難 陳凱琳開腔護夫揭內情
鄭嘉穎被轟小器拉黑網民？不滿老婆「再婚」遭洗版爆公關災難 陳凱琳開腔護夫揭內情
影視圈
16小時前
星島申訴王｜港女旺角餐廳遇硬闖半裸走光 惡男拒道歉反發難圖「郁手」
申訴熱話
19小時前