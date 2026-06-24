學童自殺︱過去3年近百宗中小學生自殺 九成為中學生 25/26學年至今轉介個案已超越上學年

近年學生精神健康問題備受社會關注，在2021至2025年，中小學學生懷疑輕生身亡個案累計達141宗。教育局局長蔡若蓮回覆立法會議員樓家強書面質詢時表示，去年有31宗全港中、小學學生懷疑自殺身亡的個案，而過去三年合共有91宗個案。當中中學生佔總個案數目約90%，小學生個案則佔約10%；男學生佔總個案數目約59%，女學生則佔約41%。

去年有31宗中小學學生懷疑自殺身亡個案

蔡若蓮指，政府非常重視學生的精神健康，而國際上和本港的相關研究均指出，自殺包括企圖自殺是一個複雜問題，由多方面因素互相影響而成，主要來自人際關係，包括家庭、社交或感情方面問題，及個人問題，如學習及學校適應、抑鬱情緒及精神病等，而每個個案背後原因不盡相同。

近年學生精神健康問題備受社會關注，在2021至2025年，中小學學生懷疑輕生身亡個案累計達141宗。

25/26學年三層應急機制 截至3月接330宗轉介個案 已超24/25全學年

為及早識別和支援有較高自殺風險的學生，政府自2023年12月起在全港中學推行校本「三層應急機制」，並於2025/26學年將機制恆常化在全港中學實施及擴展至在小學四至六年級試行。據回覆的數字，截至2026年3月底，由學校或教育局轉介的個案為330宗，已超越24/25學年全年的299宗和23/24學年的104宗。

在第三層應急機制方面，蔡若蓮指校長可直接將有高自殺風險的學生轉介至醫管局轄下的精神科專科門診接受評估及治療。醫管局的專科門診診所會實施分流制度，確保病情緊急並需要及早診治的病人獲得優先跟進。

截至今年3月底，醫管局精神科服務接獲的校長轉介個案數目有63宗，當中分流為第一優先類別（緊急）的佔11%、第二優先類別（半緊急）則佔48%，為校長而設的電話諮詢熱線查詢來電數目為39宗。

蔡若蓮表示，教育局鼓勵學校採用「全校參與」模式，根據防止學生自殺委員會建議的「普及性」、「選擇性」、「針對性」三個層面，透過課程、資訊、活動、培訓及專業支援等，促進和照顧學生的精神健康，以及加強支援有精神健康需要（包括有自殺風險）的學生。