每日雜誌｜ 1600中小學生曾缺課 倡設「預警」防輟 及早辨識頻繁遲到請假 提早主動介入

距離暑假不足1個月，正值家校支援缺課及具潛在輟學傾向學生的關鍵緩衝期與觀察期。據教育局最新數字，上學年共有近1680名小學及初中（15歲或以下）學生缺課。有社福界人士指，輟學是漸進的過程，即使官方和坊間有不同服務，支援模式仍待優化，鼓勵學校建立「預警機制」，辨識連續缺課7天前出現遲到、頻繁請假等「隱形缺課」訊號的學生，提早主動介入。有社工亦言，學童渴望沒有壓力的理解和陪伴，建議家長善用暑假，了解子女不想上學的真正原因，讓他們重新與社會和朋輩連結。

部分年輕人在完成中三課程後轉往修讀職業訓練局等培訓課程。

學生連續缺課7個上課日，不論缺席原因，學校都必須按既定程序及指引向教育局呈報，局方亦有接獲社會福利署和衞生署等其他政府部門的轉介個案。

根據教育局提供的最新統計數字（見表），上學年共有1679名小學及初中（15歲或以下）學生缺課，人數在過去5個學年呈現下跌趨勢；15歲以上或已完成中三，需教育局主動跟進的缺課學生及未繼續接受教育的人數，上學年有1037人。

輟學是漸進過程 有跡可尋

相關數字與過去公布的數據相距甚大，以2023至2024學年為例，過去數據指缺課人數達5572人，創9年新高，而最新數字僅為1813人，兩者相差超過3倍。教育局指，以往傳媒報道或提問所指的數字，實際上包含核實後毋須主動跟進的15歲以上或已完成中三個案，而且他們在一般學校接受必須的普及基礎教育後，可依照個人能力及興趣選擇其他升學路向，例如報讀不同的課程（如職業訓練局、TEEN才再現、非常高校等），因此把報讀課程數字包括在內並不符「缺課」原意。

人數有所下跌，惟仍有學生站在缺課和輟學的邊緣。就6至15歲學童而言，缺課和輟學的原因眾多，包括生病、情緒或心理問題、家庭問題（如家長婚姻問題、精神健康受困，或帶同子女間歇離港）和不良生活習慣（如沉溺上網、隱蔽行為）等。

香港遊樂場協會「非常學堂」計劃主任黃妍穎形容，輟學並非一夜之間發生，而是漸進過程，從遲到早退、出現焦慮，到間歇請假、請長假拒絕上學，至社交退縮，最終可能走向自我封閉，「青年逐漸失去對人生的掌控感與自主意識。」

8.4%學生有「隱性疏離」風險

現時，教育局有既定的缺課通報機制及缺課組跟進，各組織的駐校社工亦有聯繫缺課組並商量介入方案，但有社福界人士指出，面對近年增加且日趨複雜的缺課個案，現行的支援模式仍待優化。

香港小童群益會曾進行「缺課背後－學童無聲的訊號」中學生缺課研究2025。 受訪者提供

香港小童群益會助理總幹事黃穎琴指，目前學校僅需在學生連續缺課7天或以上才通報，但往往此前已經出現遲到、頻繁請假或課堂焦慮等「隱形缺課」訊號。她鼓勵學校建立「預警機制」，提早主動介入。

今年2月至3月，香港基督教服務處進行了「中學生學校生活連結程度調查」，訪問1958名中一至中五的學生，25.5%受訪者表示「不喜歡」校園生活，近64%學生更指面對中度至重度的家庭功能障礙。團隊另根據中大教育行政與政策學系譚偉明教授提出的「在校隱性疏離」簡化測量指標進行分析，發現有8.4%學生具「隱性疏離」風險，即每12人便有1人正響起輟學前的警號。

香港基督教服務處發現有8.4%受訪學生具「隱性疏離」風險。

團隊列5大風險因素 籲多留意

團隊列出5大「學校隱性疏離」的風險因素，包括曾遭受校園欺凌、有特殊學習需要、受情緒困擾、缺乏社會支援（朋輩）和家庭支援。團隊列出「風險因素清單」予學校和同工參考，若學童經常在小息或午飯時間獨處、遲到次數明顯高於班上大多數同學、在課餘時間很少與同學聯繫，亦甚少參與課外活動等，校方需多加留意。

該組織兒童及青少年服務服務總監蔡慧儀指，相關學生或屬「安靜」的一群，未必被視為優先支援的高危個案，但沒有明顯的行為問題，不等同沒有需要。她建議從學校、家庭和社區3大層面，幫助具「隱性疏離」風險的學生面對生活負面經歷，重建社交圈子和學校連結。

黃妍穎亦言，儘管有不同措施支援有學習及情緒需要的學童，但歸根究柢教育框架仍過度依賴統一評核標準，忽略多元評估；普遍社會的競爭氣氛，令學生和家長擔心不進行「填鴨式」操練便會落後，但過多補習令學生無暇探索興趣，加劇精神健康危機。她建議學校加強早期識別機制和精神健康專業支援，並推動更多彈性學習路徑，「輟學不單是孩子的問題，而是家庭、學校和社會共同面對的挑戰。」

建議家長善用暑假 增進關係

距離暑假不足1個月，黃穎琴坦言，現時正是關鍵的緩衝期與觀察期。她指出，學生渴望沒有壓力的理解和陪伴，建議家長放下追問的急切，把目光從「上課出席率」轉移到「孩童的心理健康」，讓子女按個人步伐抒發，「缺課只是表徵，孩子內心的呼救才是核心。」她說，家長可善用暑假與子女重建關係，了解他們不想上學的真正原因，並把假期作為「轉換點」，在沒有上學壓力下調整作息和心理，與子女共同規劃低壓力、非學術的興趣活動，讓他們重新與社會和朋輩連結。

香港小童群益會助理總幹事黃穎琴鼓勵學校建立「預警機制」。 受訪者提供

至於學校層面，黃穎琴認為校方應彈性處理學生在期末考試、補考或升留班的安排，減低學生的「期末焦慮」，避免施加過大的人際或學業壓力，「防止他們徹底放棄。」黃妍穎同意指，學校可在暑假前安排小型的生涯規劃、自我認識或情緒支援活動，幫助有潛在輟學風險的學生重建對學校的歸屬感。

教育局回覆指，局方一向十分關注學童接受教育的權利，接獲學校通知缺課個案後會立即跟進，與學校和家長聯絡，並由「缺課個案專責小組」監察每宗個案的進展，按需要協助學校採取適切措施跟進。局方強調，要讓學生持續接受教育，需要各持份者通力合作，尤其家長必須明白子女接受學校教育的重要，確保他們定時上學。

局方補充，現時以多管齊下、跨專業的措施對缺課現象及早介入，積極與學校合作、加強溝通，盡早處理缺課或輟學個案，並透過分享良好做法，如推動「全校參與」模式處理缺課問題，亦鼓勵加強關愛校園文化，以正面的訓輔方式強化師生關係及朋輩支援。

坊間NGO支援缺課學生 近4成受助人重回正軌

坊間有眾多支援缺課學生的服務，有非政府組織（NGO）提供過渡性服務，當中近4成受助學生重回正軌，無奈服務受資源和區域所限，盼官方增撥資源，讓更多學生受惠。

香港遊樂場協會自1996年成立「非常學堂」，為全港首個專為12至20歲輟學或缺課青少年而設的支援服務。計劃主任黃妍穎指，傳統學校社工服務主要在校內提供個案跟進，受時間及學校制度限制，較難深入處理已嚴重缺課的學生；服務採用離校密集支援模式，提供具安全感的環境，讓學生暫離原有壓力源頭，專注情緒調適、自我重塑及家庭支援。

香港遊樂場協會的「非常學堂」支援12至20歲輟學或缺課青少年。 受訪者提供

「去標籤化」 興趣為本發掘潛能

此外，香港小童群益會亦有提供學校社會工作服務、「攜晴計劃」、青少年綜合服務中心和青少年外展社會工作隊等支援。據該會數據顯示，有39%的缺課學生在接受服務後已無缺課，當中16%已復課或準備復課、11%轉讀職業訓練課程，以及6%已中六畢業等，成效反映學生對相關服務模式接受度高。

該會助理總幹事黃穎琴說，體驗式與興趣導向的實踐及社交情境，較傳統服務更多元與個人化，團隊深信「支援缺課」不等於強逼學生立即返回傳統課堂，學生會在低壓和自主空間內，連結處境相似、有共同興趣的同伴，慢慢重拾規律和動力；相關計劃強調「去標籤化」，並以興趣為本發掘學生的能力，「當他們重拾自信與安全感，自然會主動思考未來的前路。」

然而，服務當中的「攜晴計劃」主要經學校社工轉介，受資源所限，只能在特定區域的中心進行，對於有焦慮、社交恐懼或低動機的缺課學生來說，「跨區」是巨大的屏障。她指，有學生連踏出家門也有困難，遑論乘搭長途車跨區參與活動。她盼望推動地區化發展，降低學生的出門「門檻」，並善用地區網絡，更有效連結當區家校互助網絡及社區資源，做到「早發現、早介入」。

記者：仇凱瑭