港珠澳大橋6.25推「無感e-道」 一文睇5秒無感通關申請資格、登記步驟及注意事項

港珠澳大橋香港口岸將於6月25日正式啟用全港首個「無感通關」試點，引入全新「無感e-道」服務以科技大幅提升通關效率。合資格香港永久性居民登記後，可透過容貌識別技術以不停頓方式快速完成出境。下文為您精心整理無感e-道即睇申請資格、手機登記步驟及注意事項！

入境處將於6月25日起，在港珠澳大橋香港口岸離境大堂啟用全港首個「無感通關」試點，推出全新的「無感e-道」服務。符合資格的市民在登記後，可以全程不需停步、不需出示香港身份證或二維碼，體驗高效率的出境通關過程。

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入境處指出，預計此試點的受惠人數約為5萬人，佔大橋口岸出入境人次約20%。這項新措施料可有效分流旅客，並顯著提升整體的口岸通關速度。處方希望透過是次試點收集更多運作數據，以便日後推展至其他出入境口岸。

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運用容貌識別及AI技術 5秒不停步通關

「無感e-道」採用了先進的容貌識別及AI人工智能影像分析技術。當市民通過通道時，系統會自動進行身份辨認與核實，整個通關程序僅需約5秒，比傳統「e-道」的8秒更為快捷。

在硬件設計上，「無感e-道」採用了「門常開」的設計，全長達4.9米，較一般e-道的2.7米長。通道內共安裝了5支不同高度和角度的鏡頭。已登記的市民過關時全程無須停步，亦不需出示身份證或「非觸式e-道」二維碼，實現真正的「無感」過關。

研發費用達600萬 系統精準度逾99%

「無感e-道」系統的研發費用約為600萬港元，核心技術包括容貌識別與AI影像分析。系統的精準度超過99%，在提升通關效率的同時，亦高度重視保安。

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入境處表示，首階段「無感e-道」的登記資格為年滿11歲或以上的香港永久性居民，且在過去90日內，曾使用港珠澳大橋香港口岸的旅檢大樓出境或入境10次或以上。

符合上述資格的市民，即日起可以登記。服務啟用後，即可在港珠澳大橋香港口岸體驗「無感通關」。處方針對經常使用口岸的人群收集足夠數據後，將會積極研究將計劃擴展至其他出入境管制站，並擴大服務對象範圍。

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符合資格的市民在登記「無感e-道」前，必須確保手機已下載並安裝2個官方流動應用程式。這2大必備手機App包括入境處「非觸式e-道」流動應用程式，以及政府「智方便」流動應用程式（市民須已完成「智方便」登記，用作身份核實）。

需要注意的是，11至17歲的合資格香港永久性居民，與年滿18歲或以上的合資格市民，兩者的登記步驟會略有不同。市民在登記時，應留意流動應用程式內的具體指引以完成登記步驟。

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入境處與「添馬台」均特別提醒市民，雖然使用「無感e-道」時無須出示證件，但已登記的香港永久性居民在過關時，仍必須隨身攜帶有效的實體香港身份證，以備不時之需。此外，市民亦可自由選擇繼續使用傳統「e-道」或傳統人手櫃位辦理出入境檢查手續。

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