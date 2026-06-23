百佳半年執5間！竹園商場分店6.29同街坊「講Bye Bye」 網民分析結業兩大原因！

百佳超級市場近年積極調整業務，今年內已有數間分店結業。繼本月初富榮花園分店拉閘，結束在該區的的服務後，有網民上載圖片指，竹園商場百佳超市，亦將於6月29日同街坊「講Bye Bye」。

網民在facebook「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」群組上載圖片，圖片所見，百佳貼出結業告示。公告明確表示竹園商場百佳分店將於6月29日同大家「講Bye Bye」，並感謝顧客多年支持，同時建議街坊可轉移至區內鄰近的其他分店繼續購物。百佳即推出兩大「結業」優惠，包括凡購買肉類／海鮮／冷凍或急凍食品滿100元，即減10元，優惠期由6月23至29號。同時推出送94折券等優惠，可以於6月30日至7月13日在慈雲山中心或慈正邨百佳分店使用。

貨架及凍櫃內食品幾近被清空

網民認為竹園廣場分店結業是預料之事，早在貼出通告之前，已有網民拍攝到店內的貨架、凍肉櫃幾近被清空的情況，蔬菜架上的貨物亦所剩無幾，懷疑正為結業進行最後準備。

翻查資料顯示，百佳超級市場今年半年內，連同月初在內的富榮花園分店，已先後有4間分店結業，分別是開業30年的大窩口邨百佳、西貢市中心分店以及香港仔田灣商場分店；但同時亦於柴灣康翠臺等地開設全新分店並推出開幕優惠。

網民分析百佳結業兩大原因

對於百佳竹園廣場的結業，網民的反應不一，有網民慨歎「住咗竹園都有廿年。睇住啲舖一間一間咁執。到依家連百佳都話要執…」但亦有網民分析結業的原因。歸納網民的意見，竹園廣場百佳結業的原因可歸納成兩個。首先，竹園廣場除百佳超級市場外，亦有惠康超級市，認為在競爭之下，一定有「一間要走」；另外，亦有網民指百佳內部冷氣不足「熱到核爆」，懷疑與壞冷氣有關。