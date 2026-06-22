「青光眼」治療現曙光 中大醫學院揭新療法 小鼠實驗證可恢復70%視力

青光眼無法逆轉，一旦延遲診治，嚴重者可致失明，亦是本港永久致盲的主因。香港中文大學醫學院發現，患有青光眼的小鼠視網膜內一種生長激素明顯較高，而抑制相關激素後，可讓小鼠受損的視力恢復7成。中大醫學院眼科及視覺學系系主任譚智勇形容研究結果令人鼓舞，指該靶點或是未來潛在治療青光眼的方法，同時可為現時難以解決的「低眼壓」青光眼帶來治療希望。不過他亦坦言，未來仍需進行更多研究，仍需5至7年方可將成果投入臨床應用。

抑制相關激素後 可讓患青光眼小鼠視力恢復7成

譚智勇指出，青光眼會破壞視網膜神經細胞，患者視力會由眼的周邊開始損失，到中晚期才開始影響中間的視力，令患者或未能及早察覺，且病情不可逆轉。本港有約12萬名青光眼患者，當中每7人便有一個會永久失明，佔本港失明個案四分一。而青光眼的風險因素，包括眼壓過高、年紀較大、有家族病史、深度遠近視及患心血管疾病等。

研究團隊以小鼠模擬出3種青光眼情況，包括急性高眼壓、慢性高眼壓和視神經損傷，發現青光眼會令小鼠視網膜內的「神經內分泌生長激素」（GHRHR）明顯上升。透過抑制「GHRHR」，小鼠的視神經細胞存活率明顯上升，亦抑制導致細胞死亡的「鐵死亡」機制。

距離臨床應用仍需5至7年

團隊進一步透過「明暗箱實驗」，證實青光眼小鼠用藥抑制「GHRHR」後，損失的視力恢復7成。學系副教授朱偉傑說，在一個半邊黑、半邊光的箱子中，老鼠會習慣於較暗的一邊躲藏，而患青光眼的小鼠因視力差，有時會到較光的一邊。用藥之後，小鼠避光行為恢復7成。同時，青光眼患者瞳孔不會收縮，而用藥後小鼠的瞳孔恢復正常。

朱坦言，雖該款藥物製造上不算複雜，可大量生產，價錢亦希望是病人能負擔的水平，惟目前仍需大量研究，例如在大型動物上測試藥物毒性等，距離臨床應用仍需5至7年。至於藥物成效方面，他說，是次實驗於小鼠患上青光眼後便開始供藥，期間每日一次，最快5日便見病情好轉。不過小鼠眼睛與人類不同，人類的青光眼惡化需時數以年計，而小鼠若無治療，患上青光眼可於7日內致盲，估計實驗的小鼠用藥時約剩餘6、7成視力，而藥物在人體上的效果、劑量等，仍有待進一步研究。

有望幫助無法透過降低眼壓治療青光眼的患者

醫學院眼科及視覺學系副教授（臨床）陳培文指，青光眼病情無法逆轉，「（患者）視力得返咁多就係咁多」，而透過手術、藥物或激光等方法降低眼壓，是唯一科學實證有效的治療手段。不過，有部分病人接受治療後眼壓降低，病情仍持續惡化，亦有病例眼壓本身已經正常，導致難以處理。譚智勇補充說，青光眼的眼壓水平與族裔有關，本港約有3至4成青光眼病人為低眼壓，而日本的比例更高達9成。今次研究除可望幫助到一般青光眼病人，更有望幫助到這些無法透過降低眼壓治療青光眼的患者。

記者：伍萬庭

攝影：吳艷玲