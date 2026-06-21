清真旅遊｜香港穆斯林友善旅遊排名全球第二 連升兩年 林建岳 : 體現政府、旅發局與業界協力成果　

本港旅遊業再奪殊榮。旅發局今日( 21日）宣布，本港在最新的「全球穆斯林旅遊指數」(GMTI)中，名列「全球非伊斯蘭合作組織目的地」中，榮獲穆斯林友善旅遊目的地第二名，排名連續兩年上升，較去年再進一位，成績斐然。

香港蟬聯「穆斯林友善無障礙旅遊目的地」全球排名榜首

一年一度的「Halal in Travel Awards」頒獎典禮上周四（18日）於新加坡舉行。會上，全球清真旅遊權威機構「新月評等」（CrescentRating）與Mastercard共同發布最新「全球穆斯林旅遊指數」（GMTI）。本港有多個景點被評為「年度穆斯林友善」的景點、酒店及交通樞紐，包括海洋公園、荃灣帝盛酒店以及啟德郵輪碼頭。

同時，旅發局針對東南亞穆斯林市場推出的「Jelajah Hong Kong」推廣項目，亦榮獲「Halal Travel Marketing Campaign of the Year」獎項，彰顯本港在穆斯林旅遊推廣策略上的創新與成效。

此外，香港在「穆斯林友善無障礙旅遊目的地（非伊斯蘭合作組織）」類別中連續兩年蟬聯全球榜首，並在「穆斯林女性友善旅遊目的地（非伊斯蘭合作組織）」中位列第二，充分肯定香港在推動多元共融旅遊環境方面的努力。

香港旅遊發展局主席林建岳表示，香港在推動穆斯林友善旅遊方面持續進步，屢獲國際認可，令人鼓舞，這充分體現政府、旅發局與業界同心協力的成果。旅發局未來將繼續推進「認證、教育和宣傳」三大策略，與餐飲及旅遊業界緊密合作，鼓勵更多設施及服務加入穆斯林友善行列，進一步促進穆斯林旅遊發展，攜手將香港打造為「穆斯林友善」旅遊目的地，吸引更多旅客訪港。

多管齊下推動認證與普及 全面提升穆斯林旅遊配套

截至目前，全港約有220間餐廳獲清真認證，涵蓋高級中菜食府及現代港式餐廳；另有6個本地烘焙品牌完成認證，為旅客提供符合清真要求的手信選擇。超過60間酒店、景點及會展場地已獲「穆斯林友善」評級。

配合行政長官在《2025年施政報告》中的政策方向，旅發局已推出「香港餐廳清真認證資助計劃」，鼓勵更多餐飲業界參與認證，拓展穆斯林市場。此外，自今年6月起，旅發局亦為來自穆斯林客源市場的合資格小型會議、獎勵旅遊及會展團體提供餐飲補貼，提升旅客體驗，同時支持已獲認證餐廳的業務發展。

展望未來 強化推廣 擴大穆斯林客源市場

承接今年佳績及現行措施的成效，旅發局將繼續運用「認證、教育和宣傳」三大策略，與業界攜手深化穆斯林市場發展，提升相關旅遊設施及服務水平。旅發局亦將積極於主要穆斯林客源市場推廣香港「穆斯林友善」旅遊形象，加強宣傳攻勢，吸引更多穆斯林旅客來港，親身體驗香港的獨特魅力。

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