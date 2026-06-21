有小學擬辦「世界盃之夜」 7.15凌晨2點半返學校睇四強 網民反應兩極：貼地定搞着老師？

【世界盃2026】四年一度的世界盃正舉行得如火如荼，本港多個商場都有舉辦直播活動，成為全城焦點。正值暑假，有小學亦希望乘著熱潮，擬在校內舉辦「世界盃之夜」，讓學生感受足球狂熱，在網上反應兩極。

通告稱讓學生體驗盛事熱烈氣氛、促進親子關係

有網民在社交平台分享一張小學向家長發放通告，內容有關校方擬於7月15日凌晨2時半在校內舉行「世界盃之夜」，稱讓學生體驗大型體育盛事的熱烈氣氛，培養體育精神，並促進家校合作與親子關係。學生須穿著整齊夏季體育服或球衣，活動集合時間為凌晨2時半，放學時間為清晨6時，翻查世界盃賽程，相信是其中一場四強賽事。

校方：通告為意向調查 人數足夠再發活動通告

而校方也列明，該通告為意向調查，如統計人數足夠，將於6月26日發出活動通告。由於通告內容包括學校電話及負責老師，相信涉及的小學為位於將軍澳的佛教志蓮小學。《星島頭條》正向校方查詢。

有網民讚學校肯癲：可能一生人得一次嘅體驗

活動通告在網上流傳，網民意見兩極，有不少網民認為是讚揚活動是滿足了自己的「兒時幻想」，稱讚「幾好，學校肯癲」、「小學整呢個活動又幾貼地」、「真係可能一生人得一次嘅體驗」、「可以揸正牌唔瞓覺」，亦有人直言「幾過癮，除大學外有幾可可以喺學校玩通宵，仲要小學，難得通宵唔會俾人鬧」。

有網民嘲：2點半地鐵已經閂咗

不過也有網民質疑活動未必適合小學生，嘲「黐線，校內宿營過夜？」、又笑言「破壞親子關係多啲喎，要家長凌晨送佢去之後6點又要接走佢」。亦有人考慮到實際交通問題，「2點半地鐵已經閂咗啦」、反問「要搭紅Van定係通宵巴士？」有網民戲謔「竟然支持學生唔瞓覺？」，隨即有人回應「放暑假有幾多學生真係咁乖早睡早起」。