Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有小學擬辦「世界盃之夜」 7.15凌晨2點半返學校睇四強 網民反應兩極：貼地定搞着老師？

社會
更新時間：15:07 2026-06-21 HKT
發佈時間：15:07 2026-06-21 HKT

【世界盃2026】四年一度的世界盃正舉行得如火如荼，本港多個商場都有舉辦直播活動，成為全城焦點。正值暑假，有小學亦希望乘著熱潮，擬在校內舉辦「世界盃之夜」，讓學生感受足球狂熱，在網上反應兩極。

通告稱讓學生體驗盛事熱烈氣氛、促進親子關係 

有網民在社交平台分享一張小學向家長發放通告，內容有關校方擬於7月15日凌晨2時半在校內舉行「世界盃之夜」，稱讓學生體驗大型體育盛事的熱烈氣氛，培養體育精神，並促進家校合作與親子關係。學生須穿著整齊夏季體育服或球衣，活動集合時間為凌晨2時半，放學時間為清晨6時，翻查世界盃賽程，相信是其中一場四強賽事。

校方：通告為意向調查 人數足夠再發活動通告

而校方也列明，該通告為意向調查，如統計人數足夠，將於6月26日發出活動通告。由於通告內容包括學校電話及負責老師，相信涉及的小學為位於將軍澳的佛教志蓮小學。《星島頭條》正向校方查詢。

有網民讚學校肯癲：可能一生人得一次嘅體驗

活動通告在網上流傳，網民意見兩極，有不少網民認為是讚揚活動是滿足了自己的「兒時幻想」，稱讚「幾好，學校肯癲」、「小學整呢個活動又幾貼地」、「真係可能一生人得一次嘅體驗」、「可以揸正牌唔瞓覺」，亦有人直言「幾過癮，除大學外有幾可可以喺學校玩通宵，仲要小學，難得通宵唔會俾人鬧」。

有網民嘲：2點半地鐵已經閂咗

不過也有網民質疑活動未必適合小學生，嘲「黐線，校內宿營過夜？」、又笑言「破壞親子關係多啲喎，要家長凌晨送佢去之後6點又要接走佢」。亦有人考慮到實際交通問題，「2點半地鐵已經閂咗啦」、反問「要搭紅Van定係通宵巴士？」有網民戲謔「竟然支持學生唔瞓覺？」，隨即有人回應「放暑假有幾多學生真係咁乖早睡早起」。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
睇中燒炭盤擬裝修自住 港女自嘲窮鬼因一理由心動 「凶宅」過來人勸世：病咗幾個月｜Juicy叮
睇中燒炭盤擬裝修自住 港女自嘲窮鬼因一理由心動 「凶宅」過來人勸世：病咗幾個月｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
影視圈
2026-06-20 14:30 HKT
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-20 13:15 HKT
香港富豪19年前深圳酒店遭賊鴛鴦劫殺，女被告指控14歲時遭死者強姦。
奇案解密︱香港富豪19年前深圳遭賊鴛鴦劫殺 女被告指控14歲時遭死者強姦成動機？
奇聞趣事
8小時前
元朗唐人新村路男子踩電動單車 飛墮逾1米高貨台下死亡
00:43
元朗唐人新村路男子踩電動單車 飛墮逾1米高貨台下死亡
突發
4小時前
4012橙特別甜？拆解水果標籤4大玄機 這數字代表有機栽種？
4012橙特別甜？拆解水果標籤4大玄機 這數字代表有機栽種？
食用安全
22小時前
六合彩︱頭獎800萬今晚攪珠。資料圖片
六合彩︱800萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你!
社會
18小時前
父親節│海關父子兵 爸爸以身作則 啟發兒子投身海關
父親節│海關父子兵 爸爸以身作則 啟發兒子投身海關
社會
8小時前
星島申訴王｜啟德豪宅低座 男住客露台吸煙 煙灰狂彈樓下花園 釀火警危機
星島申訴王｜啟德豪宅低座 男住客露台吸煙 煙灰狂彈樓下花園 釀火警危機
申訴熱話
5小時前