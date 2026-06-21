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馬會藉「融馬情國際藝術巡展」頌揚人馬情 添馬公園站即日起至6.28舉行

社會
更新時間：13:01 2026-06-21 HKT
發佈時間：13:01 2026-06-21 HKT

香港賽馬會馬年系列活動之一「融馬情國際藝術巡展」，繼尖沙咀站香港文化中心後，近日移師至金鐘添馬公園進行社區展覽，並於上周五（19日）舉行啟動儀式。馬會透過由知名藝術家馬興文創作的馬匹雕塑，頌揚人馬之間的情誼，並象徵馬會與社區同行。

展出兩匹超過3米高「融馬雕塑」

「融馬情國際藝術巡展」由馬會支持，添馬公園站由即日起至6月28日舉行。除了由藝術家馬興文創作的兩匹超過三米高融馬雕塑外，另外多座社區馬匹雕塑，以及約50座由不同團體及公眾參與彩繪的小融馬亦同場展出。展覽逢周五至日晚上8時至9時，亦加入以馬為主題的光影投射燈光秀，呈現馬匹奔騰的動感與力量，吸引不少市民打卡留念。

馬會推出馬年系列活動橫跨全年 頌揚人馬深厚情誼

出席啟動儀式的嘉賓包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩、馬會行政總裁應家柏，以及藝術家馬興文。展覽將陸續於北京、上海、深圳及廣州等地巡迴展出，透過藝術與社區互動，讓更多市民感受馬文化與當代藝術融合的魅力。

馬會推出馬年系列活動，橫跨全年，頌揚人馬的深厚情誼，以及賽馬運動多年來對香港持續發展的貢獻，與眾同樂；推動本地旅遊，並促進馬匹運動和體育發展。賽馬不僅深深植根社區，是廣受歡迎的體育活動，更體現香港「我做得到」的精神，成為「一國兩制」下香港繁榮穩定的標記。香港的世界級賽馬在全球處於領先地位，賽駒在國際舞台上屢創佳績，讓香港市民引以為傲。這一切的成就，都離不開「馬」。

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