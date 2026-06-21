父親節2026︱市民「一盅兩件」嘆茶慶祝兼睇波 酒樓早市坐滿茶客場面熱鬧

今日（21日）是父親節，天公造美，陽光普照下不少市民外出慶祝父親節，早茶時段位於上環的蓮香樓坐滿茶客，嘆上「一盅兩件」共聚天倫，部份枱面寫有「留位」；二樓設有大電視直播世界盃球賽，吸引一家大小的球迷前來「嘆茶睇波」，場面熱鬧。臨近12時世界盃突尼西亞對日本的賽事開波，排隊飲茶的人龍由一樓沿着樓梯延伸至街上。

同家人邊飲茶邊觀賽更添新鮮感

不少球迷穿上波衫支持喜愛的球隊，身穿日本隊球衣的陳先生表示，平時多數到酒吧睇波，趁着父親節一家三口專程到場飲茶，「知道呢度有大電視睇，就專程過來支持日本隊」，比平日在家中觀看賽事更為有氣氛。他形容與家人一邊飲茶，吃着傳統點心，一邊看日本隊比賽，感覺與別不同，更加是「中西合璧」，令父親節更添新鮮感。其兒子藉機會向爸爸送上「父親節快樂」，他平日會與爸爸觀看球賽、討論賽果，又稱在茶樓「睇波」感覺更熱鬧。

酒樓負責人：三星期前已經接近「Full Booking」

陳小姐與家人飲茶慶祝父親節，特意選擇可以觀看球賽的懷舊茶樓，又提早半小時到場排隊，讓爸爸媽媽「一到就有位坐」，與其他茶客一起睇波感覺很開心，每逢入球大家都會歡呼。陳爸爸亦稱看得很開心，賽事「好睇又刺激」，氣氛相當好，更可以吃到不同的點心。

移居到美國的劉太一家，趁小朋友暑假回港探親，她們每年父親節都會一家人吃飯慶祝。她表示，得知這酒樓很有特色，能夠代表香港，「要搭枱，跟住自己攞點心，好特別」，故今年挑選了這裏飲茶慶祝，又帶着子女提早半小時排隊攞位，讓長輩「一到就可以坐底，舒服啲」。

三代同堂來港旅遊品嚐港式點心

來自台灣的遊客江小姐一家三代同堂來港旅遊，正好父親節到蓮香樓品嚐港式點心，種類繁多，味道亦相當不錯，下午行程則會到處逛一逛，遊景點、吃美食，晚上到維港看夜景。江先生亦稱，今次是與兄弟姊妹一起出行很難得，大讚玩得很開心，食物味道跟台灣差別很大，有機會定會再來港旅遊。

蓮香樓設計及市場推廣部總監王智賢表示，相比起往年父親節，今年大家提早開始預訂，三星期前已經接近「Full Booking」，不論早、午、晚市，有近九成的枱已被預訂，吸引了年輕家庭、情侶及長者茶客前來「嘆茶睇波」，生意亦比去年更好，預期生意額可增加約四成，「有唔少一家大細過嚟睇波飲茶，增進一下感情，可能大家支持都係同一隊（球隊），就算唔係支持同一隊，可能都有啲火花擦出」。

他透露，受惠世界盃熱潮，客人睇波坐得耐，往往會再點啤酒及小食，連日來平均每日生意額增加兩至三成，平日人流較少的時段因有熱門球賽，亦吸引不少人光顧。大家身穿球衣，邊飲茶邊睇波，令茶樓化身「球迷區」，他提到，今次投資近30萬安裝LED屏幕、音響及購入直播權等，反應相當理想，並有信心盡快回本，日後或考慮播放其他體育賽事如賽車，吸引更多客源。

記者：何姵妤

攝影：何家豪