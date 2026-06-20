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「非遺食堂」嘉年華今明兩日北角油街舉行 免費工作坊教整蛋撻、月餅及菠蘿包等

社會
更新時間：19:39 2026-06-20 HKT
發佈時間：19:39 2026-06-20 HKT

康樂及文化事務署非物質文化遺產辦事處於今明（20日及21日）兩日在位於北角的油街實現藝術空間舉行「非遺食堂」嘉年華。該嘉年華是「香港非遺月2026」活動之一，以「飲食文化」為主題，透過技藝示範及免費工作坊，讓公眾認識與飲食相關的非物質文化遺產製作技藝，並有機會親手製作非遺食品，了解製作的細節。

非遺項目不僅是舌尖上的美味  更是中華文化的載體

香港素有「美食天堂」的美譽，同時亦承載多項與飲食相關、列入香港非遺清單的製作技藝。這些非遺項目不僅是舌尖上的美味，更是中華文化的載體，值得細味與傳承。嘉年華首日的示範及工作坊包括茶樓點心、潮州食品、鹹肉糭、蛋撻、月餅及港式奶茶製作技藝，並有舞龍及南音表演、非遺遊戲、面部彩繪以及拍照打卡位，帶來熱鬧有趣的非遺體驗。

明日工作坊教整菠蘿包

明日精彩活動包括女子舞獅及木偶戲表演，並有多個技藝示範及工作坊。麵塑是一門以麵粉為原料，揉捏成人物、動物、花果的傳統民間工藝，已有千年歷史；菠蘿包外皮金黃酥脆、內裏鬆軟香甜，因表面的格紋酷似菠蘿而得名，參加者將可親手製作新鮮出爐的菠蘿包，即場品嘗。亦有叮叮糖製作技藝示範，以砂糖、麥芽糖和粟膠混合成糖漿，將糖漿拉成白色長條，再鑿成碎片，叮叮糖的名字便是來自鑿糖時的響聲。
 

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