新聞追擊︱國際油價跌勢明顯 香港油公司減幅遠遜內地 議員：對「加價貼市，減價滯後」有更深感受

中東戰火硝烟漸滅，「美伊諒解備忘錄」蘊釀多時終於簽署，國際油價隨著霍爾木茲海峽即將重開出現跌幅，內地汽油和柴油價格前日(19日)起下調4%至5%，香港5間油公司的3款燃油同期平均零售牌價則微跌0.83%至1.23%，遠遜內地跌幅。立法會議員莊豪鋒指，香港加油價時加幅勝內地，減價時減幅卻遜內地，質疑油公司借油價波動圖利。

本港油公司燃油價格跌幅 遠遠未能追上國際油價跌勢

隨著美伊兩國議和消息漸濃，近日國際油價跌勢明顯，其中作為在全球原油市場上運用最廣泛的基準原油品種布蘭特原油，自5月31日開始呈現跌勢，按之前交易日(5月29日)作統計，布蘭特7月期油當日每桶報92.47美元，而前日(6月18日)8月布蘭特期油收報每桶79.55美元，兩者相比下跌逾16%。至於5月29日及前日5間本港油公司的3款燃油價格，除了一間油公司的特級無鉛汽油零售牌價錄得3.68%升幅，其餘均錄得跌幅，當中一間油公司的特級無鉛汽油下跌6.97%，跌幅較明顯，但餘下的燃油跌幅相若，介乎1.38%至1.84%，遠遠未能追上國際油價跌勢。

此外，國家發改委上周四宣布再減油價，前日起每噸汽油和柴油價格分別下降約4%至5%，在每隔10個工作天的油價調整中實現「兩連降」，折合每升價格，大多數地區柴油價格為每升7.7至7.9元人民幣，92號汽油售價為每升7.8至7.9元人民幣。

可是，根據本港消委會每日公布5間油公司的無鉛汽油、特級無鉛汽油及柴油零售牌價，對比6月18日及10個工作天前的6月4日，除了兩間公司的特級無鉛汽油分別錄得4.32%的加幅和6.43%的較大減幅外，餘下燃油價格跌幅類近，介乎0.83%至1.23%；若綜合5間油公司的平均油價變化計算，無鉛汽油、特級無鉛汽油及柴油零售牌價期內跌幅分別為1.23%、1.18%和0.83%，均遠低於內地同期的跌幅。

立法會議員莊豪鋒表示，內地油商一般營運成本較低，香港油商則面對較高的油站地價、員工薪金等，故內地油價成本佔總成本比例較高，故油價回落時，內地燃油價格下調空間較香港為大，未能直接對比。不過，當國際油價向上時，香港油價加幅理應低於內地加幅，但實際上高於內地，令人摸不着頭腦，質疑油公司透過油價波幅謀取利潤。

對於目前香港燃油價格未有較大減幅，莊豪鋒批評，油公司滲雜折扣和信用卡優惠，令油價機制不透明，即使比較零售牌價亦非真實油價，故難作監察，而中東戰事引起油價大波動，更令人對油公司「加價貼市，減價滯後」的情況有更深感受。

香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，本港車主已習慣油公司加快減慢，國際的油價跌勢仍未反映在本地車用油價，「無關打仗，一直都是如此（加快減慢），政府監管不到，所以（車主）都不會理會」，而油公司過去表示有維持兩周供應的燃油儲備，故相信今次亦會在油價大跌後兩周才會反映，「但加（價）就馬上加，（油公司）不會說仍在用平價的儲備」。

其實，政府為協助公眾監察本地車用燃油價格的變化，環境局已由今年4月1日起將每周發布各油公司無鉛汽油和柴油在門市折扣後的7天移動平均零售價，與同期國際成品油的市場指標價格走勢。走勢圖表除顯示車用燃油的零售牌價外，亦顯示各油公司門市折扣後的零售價格，公眾可以比較不同油公司門市售價的平均水平，選擇價格較相宜的油公司。另外，競爭事務委員會主席翟紹唐早前指，2017年競委會曾就油價做過研究，現時適合再作一次相關工作，包括用調查形式了解油價實際情况及有何改善建議，確保油價不會出現反競爭行為。

記者 曾偉龍