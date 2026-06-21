父親節│退休夫妻化身寄養爸媽 父親節添「孫女」三代同堂聚餐

一到退休年齡，不少人會選擇環遊世界，或是留在家中享兒孫福。這對退休夫婦則選擇投身成為家福會的緊急寄養家庭，將時間和愛心放到有需要的小朋友身上。六旬的張生、張太自去年申請成為緊急寄養家庭，今年3月就迎來第一個寄養BB女，生活上最大的改變是「更加充實！」，「特別是抱着BB時，她對你笑，是你有錢都買不到，見到她笑，我都好開心」。

退休不是結束 是成為寄養家庭新開始

成為寄養家庭是張太退休後萌生的念頭，她早年做了逾15年的陪月員，有一身「湊B好本領」，惟年紀漸長，精力有限，在偶然之下，她聽到身邊朋友分享做寄養家庭，故想替有需要的小朋友「開個好頭」。

分工方面，張太專職照顧BB，張生則負責安排活動及家居設備。張太透露，丈夫對舊車愛不釋手，會早上6時駛至鹿頸，讓Morning Drive的攝影師捕捉愛車身影，但為了出入方便些，特意換成寬敞又穩妥的房車。張生說：「因為舊車是單門跑車，後座很難放下嬰兒座椅，加上帶BB出外需要準備很多物品，車尾箱空間不足夠。現在她和BB都坐得好舒服，看到她們OK，我就沒問題。」

張生、張太由襁褓開始照顧兩個孫仔，張生最自豪的是陪伴他們學習新技能，6個月大嘗試游水、14個月大學踩平衡車，眼見他們一點一點進步，這些成長瞬間帶來很大成就感，令他期待寄養BB未來的進步，「最重要是健康快樂，高度、體重都達標。」他亦會拍照，紀錄她的成長階段，讓她長大後知道「小時候有一個叔叔、姨姨照顧。」

張生指父親節多年來一家人總會一起聚餐

談到父親節，張生回憶多年來一家人總會一起聚餐，由他和太太烹調拿手小菜，以一份家的味道連繫起三代人，今年特別之處，有寄養BB加入成為新成員，「與平時聚會一樣，會帶BB一起食飯、拍照，今年多了個孫女。」連孫仔們也說自己要做哥哥，多了一個妹妹，「他們很好奇，會爭着想抱BB，每次見面都送一隻玩偶給她，去旅行都記掛她」。

張生形容，寄養家庭不只是照顧，更是「教學相長」，相處過程中彼此都會進步，「我今日教了他們，他們日後都會傳遞給他人」，雖然寄養BB未有認知，但以孫仔們為例，他們也懂得關心和照顧爺爺嫲嫲，而緊急寄養的最終目標是希望BB女可以回到原來的家庭，返回父母身邊。

被問到會否感謝丈夫為了做寄養家庭的付出？張太思索後回答說，是電腦枱，「他將自己電腦枱的位置做了BB床，我現在先想到，BB女來到後，他無得玩電腦。以前他像傻佬般，日日對電腦，我們習慣他在房打電腦，我在廳看電視，現在為何他多了出來聽下音樂？是因為他無得玩電腦，讓了個位出來給BB女。」

他們從13歲相識到相隨，至今近半世紀，張生作為伴侶、爸爸和爺爺，每個身份都盡善盡美，只要張太想的，張生必定做到，作為爸爸「都真是八、九十分」。她笑說：「寄養爸爸來說，更是『無得彈』，有時她(BB女)未哭，他已經說『給我抱！』」

記者：何姵妤