父親節│海關父子兵 爸爸以身作則 啟發兒子投身海關

今日父親節，不少市民都會與爸爸吃飯慶祝，這對海關「父子兵」也不例外。不過，他們的飯桌上，除了閒話家常，往往還多了幾分工作上的心得交流和獨特默契。

今年父親節正日需當值 打算簡簡單單吃頓飯 擇日再慶祝

吳衍霆是香港海關見習督察，談及今年父親節，因正日需要當值，只打算簡簡單單吃頓飯，要擇日再慶祝。父親吳紹雄同樣在海關工作，他笑言因工作性質的緣故，一家人多年都如此，不論是父親節還是生日，都是前後找日子慶祝，「我們都不介意，都很開心的。」

將於明年退休的吳紹雄是海關總關員，1994年加入海關，32年間駐守過不同單位。兒子尚年幼時，他任職毒品調查科，時常早出晚歸，那時的小衍霆總是很好奇為何爸爸需要每天都工作這麼久，更對海關的工作產生了興趣。

到他升讀大學時，父親轉而任職香港海關學院，從前線的搜查工作轉至培訓工作，生活較有規律，工餘時間，父親開始教兒子進行體能訓練。吳衍霆回憶道：「那時我就想，爸爸在培育許多年輕人，我也想成為其中一個，便下定決心報考海關。」

雖然吳紹雄有建議過兒子報考紀律部隊，但報考海關這件事，他是到兒子準備面試時才知道。吳紹雄笑言，當時非常驚訝：「畢竟我從來沒有要求他一定要考海關。」不過，如果兒子有志於此，自然希望他能成為海關一份子，「這樣一來，他就更明白我的工作了。」

輪班通宵工作 方知父親當年辦案艱辛

這份工作，是否真的能讓兒子更理解爸爸呢，吳衍霆的答案是：「絕對會。」

他解釋，現時工作需要輪班，有時要通宵當值，讓他更加明白到父親當年為了查案需要幾日幾夜不眠不休的艱辛。

談到職涯中印象深刻的事情，吳紹雄憶述，2005年一次調查，為了追查線索，他要頻繁更換衣服易容，並不斷換車跟蹤，調查過程持續，最後成功拘捕罪犯，並截獲50公斤俗稱「K仔」的氯胺酮。他解釋，這種便衣調查行動很有挑戰性，因此他也寄望兒子將來能有機會嘗試。

父親這樣說的時候，吳衍霆點點頭，也表示期待嘗試，畢竟便衣調查行動的部署、事前準備、風險評估、分析情報等，都和制服行動完全不一樣。他現時的工作是負責檢查空運貨物，讓他接觸到一些違禁品，如瀕危物種植物等，可謂千奇百怪，「可擴濶視野。」

父母支持兒子隨父親腳步追夢 傳承工作熱誠和認真

家中有兩名海關成員，吳衍霆指媽媽對此大表支持，鼓勵他做自己想做的事情。眼見兒子繼承自己衣缽，吳紹雄亦笑言，「一定開心啦。」

至於最想從父親身上傳承甚麼，吳衍霆坦言，最想傳承的是爸爸的工作精神。「我眼中的他是很有紀律的人，對工作十分認真，凡事要求做到最好，不計較，很值得我學習。」聽到兒子的想法，吳紹雄認同工作必須做到最好。

不過，在訪問的尾聲，吳衍霆堅定地表示，自己會一路堅持繼續做海關。或許傳承一詞，不必多言，早已在潛移默化中發生。

記者：周育瑩

攝影 : 吳艷玲