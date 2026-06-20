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網傳伊利沙伯醫院醫護茶水間嬉戲 「揹仔式」熊抱同性護士 院方：已即時勸戒相關員工

社會
更新時間：20:58 2026-06-20 HKT
發佈時間：20:58 2026-06-20 HKT

市民對醫護人員的行為及操守有高度的期望，早前有KOL女實習醫生因行為不當被醫管局解僱，近日有網民在社交平台，上載一名男護士於Instagram發布即時動態（Story）的截圖，相中見到男護士「揹仔式」熊抱另一位男護士。

疑似醫護人員熊抱男子

該網民在社交平台Threads發布有關的限時動態，並留言稱「伊利X伯醫院男護士日常」，根據截圖，拍攝的地點疑似是醫院內的茶水間，在背景中看到多個給病人喝水的水壺，見到一名疑似醫護人員「揹仔式」熊抱另一位男子，兩名男子均沒有正確地戴上口罩，其中更標上「大力啲」、「一路順風，多啲嚟玩」的話題標記(Hashtag)，更標籤另一個IG帳戶。

網民認為偶然嬉戲無傷大雅

雖然未知發帖者身份，但留言區亦引起大量網民評論，意見兩極。不少網民對涉事醫護人員表示同情，認為他們在茶水間嬉鬧一下並無太大問題。有網民表示：「茶水房都唔俾玩，不是吧，比啲喘息空間得唔得呀！」；也有網民留言指：「在pantry同同事互動又唔係工作期間唔專心專業失當，不過同事之間嚟講close咗啲」不過，也有網民認為不應該將相片上載至社交媒體，「寧被人知，莫被人見」。

不過也有網民質疑發帖者的動機，認為發帖者與截圖中的醫護人員有私怨，希望藉在社交平台發文以做到公審的目的，但最終「圍爐失敗」。 也有網民指即使該限時動態設為公開，也不代表發帖者可以轉載公審。

伊院 : 已即時勸戒相關員工時刻秉持專業操守  並謹慎使用社交媒體

伊利沙伯醫院發言人回覆《星島頭條》網查詢時表示，有關照片於職員用膳時間於員工茶水間拍攝、該處並非臨床區域，相關員工於兩年前、即2024年將照片上載至社交媒體的私人帳戶，並已於翌日刪除。該院得悉事件後，已即時根據既定程序勸戒相關員工，必須時刻秉持專業操守，並提醒醫護人員謹慎使用社交媒體，避免影響醫護人員的專業形象。

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